Assises Liège - Jymmi Durieux sera jugé par huit femmes et quatre hommes

La victime avait ensuite été aspergée de mazout et brûlée vive. Jymmi Durieux avait appelé les secours, mais la victime était décédée durant son transfert à l'hôpital.

Seuls Michaël Liégeois et Gérard Dujardin avaient initialement été inculpés de meurtre, tandis que Jymmi Durieux avait été inculpé de non-assistance à personne en danger. Puis, il avait été renvoyé pour répondre de la qualification de meurtre devant la cour d'assises du Hainaut.

Les trois accusés avaient été déclarés coupables de meurtre. Michaël Liégeois, qui avait frappé la victime avant de déverser sur elle du pétrole lampant, avait écopé de 30 ans de prison. Gérard Dujardin, auteur des premiers coups, avait été condamné à une peine de 20 ans.

La cour avait prononcé une peine de 25 ans contre Jymmi Durieux, considérant qu'il n'avait rien fait pour sauver Jacques Hermail. Mais les avocats de cet accusé avaient estimé que la décision de condamnation était insuffisamment motivée. La cour de cassation avait suivi leur argumentation, considérant que le verdict de culpabilité n'était pas suffisamment motivé concernant la participation de Jymmi Durieux à la scène de meurtre.

Jymmi Durieux est accusé du meurtre de Jacques Hermail par l'avocat général Pierre Hustin et sera défendu par Me Ricardo Bruno et Me Pol Descamps.

Le second procès de Jymmi Durieux, présidé par Philippe Gorlé, devrait durer cinq jours. L'examen du dossier au fond débutera lundi à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation.