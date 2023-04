Awans : un budget 2023 bien plus impacté que prévu ?

À Awans, rien ne va plus. Après l’erreur administrative dans le budget 2023 qui “oublie” des remboursements de prêts contractés auprès de la banque Belfius, soit une charge totale de 672 531,76 euros, non reprise aux dépenses de l’exercice ordinaire, tel que révélé dans nos colonnes, le budget pourrait être bien plus impacté qu’imaginé, selon les informations recueillies par un vent favorable. En effet, le collège, et en l’occurrence son bourgmestre Thibaud Smolders en charge du Budget, n’aurait pas budgétisé trois éléments importants.