Écoquartier de Coronmeuse : la passerelle “des Reflets” cyclo-piétonne est installée ! (photos)

De par son tirant d’air, la conception de la passerelle permet un passage facile pour la navigation de plaisance précise-t-on encore. “Elle sera accessible à tous les usagers de mobilité douce : cyclistes, piétons, trottinettes et personnes à mobilité réduite, via des rampes naturelles du côté du parc et par une rampe et des escaliers du côté de l’arrêt de tram”. La passerelle, tout comme le Parc Astrid rénové, seront ouverts au public d’ici la fin de l’année 2023.

Pose de la passerelle des Reflets. ©D.R.

Étape importante

On s’en doute, la pose de la passerelle sur la darse de Meuse est une étape importante dans l’aménagement de l’espace public de Rives Ardentes. “Car cette passerelle forme un lien de mobilité douce pour permettre aux Liégeoises est aux Liégeois de jouir des aménagements du nouveau quartier”… En outre, grâce à son implantation à proximité du futur arrêt de Tram Astrid, c’est aussi un quartier densément peuplé qui aura un accès facilité aux nouvelles zones piétonnes vertes le long de la Meuse. “Dans ce projet de réhabilitation urbaine, l’écologie et la viabilité sont des centres d’attention dont la passerelle des Reflets constitue un pilier évident”.

Mobilité douce

Pour rappel en effet, le projet Rives Ardentes, c’est un nouveau quartier liégeois destiné à accueillir 1.325 logements… mais pas seulement. Sur ces 25 hectares en bord de Meuse, on retrouvera outre le parc Astrid, des commerces orientés sur le circuit-court, un marché, une marina, deux écoles, une crèche, un centre sportif, une maison de repos… Et surtout, écoquartier oblige, la mobilité doit y être principalement douce. Sur place, pas de véhicules motorisés en effet, raison pour laquelle des parkings en sous-sols sont prévus. La passerelle y prend tout son sens…

Précisons que la passerelle est financée par le Feder à concurrence d’un budget d’environ deux millions d’euros dans le cadre de la réhabilitation urbaine. “Cheminements de promenades et nouvelles zones vertes dans et autour du Parc seront réalisés. Une nouvelle liaison avec le pont Atlas et le quai de Wallonie est également au programme de l’aménagement paysager global”.

Si la réception complète de l’écoquartier liégeois est prévue pour 2031, les premiers résidents pourraient emménager début 2024 lors de la réception des premières phases du projet.