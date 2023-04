Grâce-Hollogne : Certains n’ont jamais vu la couleur de leurs panneaux

Elles proposaient aux clients d’acheter des panneaux photovoltaïques en contractant un crédit en leur nom auprès d’une banque et de verser ensuite le montant du crédit à la société. Cette dernière s’engageait à rembourser au client le montant équivalent à la mensualité du crédit. La promesse était donc pour les acheteurs de profiter d’une installation solaire sans la payer. Ces sociétés ont pour la plupart du temps vendus des panneaux à des prix bien au-dessus de leur valeur réelle tout en percevant la valeur des certificats verts tout en ne livrant pas les marchandises. De nombreuses sociétés ont multiplié les contrats de ce type tout en usant les bénéfices.

Plus de 1 500 000 euros de préjudice !

Mais lorsque les aides au photovoltaïque ont diminué, elles n’ont plus payé les sommes promises aux clients. Ce sont ces derniers qui se sont retrouvés avec des prêts pour des panneaux dont certains n’avaient même pas encore été livrés et placés. Des milliers de ménages wallons se sont retrouvés dans les problèmes financiers. C’est ce même phénomène qui a touché les clients de la société privée à responsabilité limitée Win Your Self International.

Les problèmes sont apparus dès 2013. Deux curateurs ont été désignés. La faillite a été prononcée le 15 juin 2021. La société est poursuivie aux côtés de deux autres sociétés de financement et cinq personnes. Les prévenus doivent répondre de 577 préventions commises entre 2009 et 2012. Plus de 150 personnes provenant de toutes les régions de Belgique auraient été victimes de leurs comportements.

Le préjudice s’élèverait à plus d’un million cinq cent mille euros. Selon les avocats de la défense, les faits pourraient être prescrits. Une analyse que ne partage pas le parquet. Les parties civiles plaideront lors d’une audience ultérieure. Ce sera ensuite au tour du parquet de dresser son réquisitoire et aux avocats de la défense de plaider pour leurs clients.