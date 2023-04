La fibre optique boostée disponible dès l’an prochain sur Huy

La vitesse de la lumière

La fibre optique va ainsi remplacer les anciennes technologies aujourd’hui dépassées. Simplement parce que la Belgique a été rappelée à l’ordre par l’Union européenne. L’avantage de la fibre optique ? L’accès à internet est ultra-rapide et stable. On peut travailler, surfer, streamer, jouer rapidement, à plusieurs et en même temps. "On espère l’installer pour les 50, 60, 70 prochaines années. La capacité du câble est prévue pour ne pas saturer, pour absorber toute la demande", affirme Laurent Petit. Et il ajoute: "on est à la vitesse de la lumière en théorie".

Et l’installation sur Huy ? Elle a commencé par la Grand-Place qui a été fibrée en une semaine. Et elle couvrira un peu plus de 11000 habitations sur les 15000 de la ville et de ses villages. La fibre sera déployée en façade (39%), en aérien via les poteaux électriques (19%), en souterrain (42%). Unfiber utilise les infrastructures des gestionnaires du réseau électrique que sont Ores et Résa. Dix-sept kimètres de câbles roses Unifiber ont déjà été posés.

Une fois équipée en fibre optique, les rues seront reliées à trois cabines techniques, appelées POP. Il y en a une avenue de la Croix Rouge, une sera installée l’été prochaine rue du Vieux Pont et une troisième sera installée à la Rampe d’Orval.

Le principe ? Unifiber crée le réseau de distribution puis il libère la zone et passe la main aux opérateurs. A ceux-ci alors de contacter leurs clients pour voir s’ils sont près à être connectés à la fibre optique. Autant sur le centre-ville qu’à Tihange, Ben-Ahin ou encore Gives. Et combien cela coûtera-t-il aux habitants ? "Chaque opérateur définit sa stratégie commerciale. Chez Proximus, il y a une différence de 5€ par mois."

A quand la fin des travaux ? Pour le premier trimestre de l’an prochain, peut-être même plus tôt si tout va bien. Alors seulement, les Hutois pourront bénéficier de la fibre optique et d’un accès à internet ultra-rapide. Laurent Petit le reconnaît cependant: si les travaux seront terminés au premier trimestre 2024, "les opérateurs pourront alors contacter leurs clients. Mais cela peut encore prendre cinq ans car ils doivent leur offrir un service garanti." Patience donc…