Liaison E 25-E 40/A 602 : 10 nuits de fermeture

Pendant les 6 premières nuits, seules les voies vers le Luxembourg seront concernées et un seul sens de circulation sera impacté. Les fermetures porteront uniquement sur les voies en direction du Luxembourg, entre l’échangeur n°35 “Avroy/Laveu” et l’échangeur n°39 “Chênée”. Elles auront donc lieu du dimanche 16 avril au lundi 24 avril, avec une interruption du vendredi 21 au dimanche 23.

Pendant les 4 dernières nuits, les deux sens de circulation seront impactés, entre l’échangeur n°35 “Avroy/Laveu” et l’échangeur n°39 “Chênée”. La signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties “Embourg” et “Chênée” ainsi qu’entre l’échangeur de Loncin et “Avroy/Laveu” dans les deux sens de circulation), certains accès/sorties sur cette zone seront impactés. Ces nuits sont donc planifiées du lundi 24 au vendredi 28 avril.

Pendant ces 10 nuits, les fermetures interviendront de 22h (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h). Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604.