Quand le “monde paysan” s’insurge contre l’aéroport de Liège

Luttes paysannes

Le Réseau de soutien à l’agriculture paysanne, “c’est un regroupement de syndicats agricoles, d’ONG, d’organisations environnementales et d’associations citoyennes qui défendent le modèle agricole paysan et familial durable”, rappelle Éléonore Barrelet, membre du collectif. Et c’est précisément pour rappeler cette journée internationale des luttes paysannes que l'événement est organisé. ”Le 17 avril 1996, 19 paysans brésiliens du mouvement des sans-terres avaient été assassinés lors d’une importante marche pacifique organisée pour réclamer un accès à la terre et de meilleures conditions de vie. Mais nous avons choisi de manifester ce dimanche 16 pour avoir un impact plus large”, précise encore la militante. Pour toucher un plus grand nombre donc, les enjeux étant globaux… “Nous rappelons que l’artificialisation de terres agricoles aggrave l’explosion de leurs prix, les rendant inaccessibles aux personnes souhaitant démarrer une activité agricole”.

”La terre c’est nos oignons”

”Le gouvernement wallon s’est engagé à ne plus artificialiser son territoire d’ici 2050, mais après une diminution continue depuis 1995, le taux d’artificialisation des sols est reparti à la hausse en 2020, pour atteindre 3,2 hectares par jour. Avec 11,4 % de son territoire bétonné (2018), la Belgique est le troisième pays d’Europe le plus artificialisé”, rappellent les organisateurs de la manifestation. Selon le RéSAP, dans un contexte où l’Europe dépend déjà des importations pour assurer son alimentation et où le GIEC appelle à un changement radical des modes de production et consommation, "la Belgique ne peut pas se permettre de réduire sa surface agricole au profit du trafic aérien".

Ce dimanche, l’action prendra la forme d’une grande marche permettant d’appréhender l’étendue des terres cultivables à défendre… ces “350 hectares de terres menacées par l’extension de Liege Airport”. Les manifestants y planteront patates et oignons pour porter le message : “La terre, c’est nos oignons” ; “Sous le béton, nos oignons”.

Le RéSAP dit encore regretter que “10 fois plus de ressources publiques wallonnes (1,24 milliard) aient été allouées à l’aéroport de Liège qu’à la transition vers une agriculture durable”. Il réclame donc un moratoire sur l’extension de l’aéroport liégeois. Alors que de nombreux agriculteurs dénoncent toujours ces hectares “mangés” par le zoning des Hauts-Sarts situé à un jet de pierre de là, nul doute que les acteurs du monde paysan seront nombreux pour soutenir l’action du réseau agricole.