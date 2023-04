Secova : Il dégrade intentionnellement 48 véhicules

Jeudi matin, un homme a été déféré au parquet de Liège pour des faits qui remontent au mois de février 2023. Entre le 7 et le 17 février dernier, un suspect de 38 ans aurait dégradé, à lui seul, et de manière intentionnelle, pas moins de 48 véhicules dans la zone de Secova. Carrosseries rayées, vitres brisées et autres formes de dégradations ont été rapportées aux services de police.