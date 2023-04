Vallée de l’Ourthe : 19 millions pour faire face aux inondations

Près de deux ans après le drame, les autorités publiques sont encore loin d’avoir terminé la réhabilitation des lieux, mais la Région wallonne ne ménage pas ses dépenses pour sécuriser les zones impactées. Et cette semaine, c’est une nouvelle enveloppe, de 19 millions d’euros, qui a été débloquée. Objectif : réaliser des travaux prioritaires dans la vallée de l’Ourthe. Les ministres wallons, et Liégeois, Philippe Henry et Christie Morreale, étaient d’ailleurs en visite le long de la rivière, à Méry, où une zone humide visant à absorber la montée des eaux, sera créée.

Espace mémoriel.

”Parmi les recommandations adoptées à la suite de la crue, il est notamment prévu d’améliorer la résilience sur l’Ourthe et l’Amblève navigables”, rappelaient les ministres. Grâce aux 19 millions dès lors, des travaux visant à mieux protéger les personnes en cas de futurs événements extrêmes pourront être réalisés. Comme à Méry où l’ancienne zone qui accueillait de l’habitat permanent (campings) doit être transformée en “zone d’immersion temporaire”, afin d’absorber l’eau en cas de besoin. “Elle deviendra une zone verte, avec des canaux, des chemins de promenade et un espace mémoriel aux victimes des inondations et aux sinistrés de cet endroit”.

Précisément, 8,35 millions seront orientés vers la reconstruction d’ouvrages de l’Ourthe navigable, comme des réparations de berges, de barrages, de maçonneries, entre La Roche et Liège ; et 10,62 millions viseront à améliorer la résistance sur l’Ourthe et l’Amblève. On parle de curage de certaines zones mais aussi de 4 zones d’immersions temporaires au total, aux alentours d’Esneux-Tilff ou encore de “reméandrations” favorisant l’écoulement et de protection d’équipements (canal de l’Ourthe, liaison E 40 – E 25,…).

Objectifs multiples

À l’instar de ce qui se passe à Méry, où l’habitat permanent a globalement disparu, il s’agit désormais de “réduire la vulnérabilité aux inondations, en réduisant l’habitat et son développement potentiel”, précise-t-on encore au sein des cabinets ministériels. Mais les objectifs sont multiples.

Citons ainsi une volonté “d’intervenir de manière modeste sur l’aléa en participant à la compensation des accélérations du ruissellement provoquées par l’activité humaine. – dans ce cadre des dépressions humides interconnectées intégrant un plan d’eau permanent sont prévues” ; il s’agira aussi de “restituer des liens pour la faune et la flore entre la rivière, ses berges et le lit majeur et de favoriser le façonnage naturel des berges en retirant les enrochements artificiels de stabilisation et en déviant le RAVeL localement ; d’améliorer la biodiversité en rendant à la berge son caractère naturel permettant le développement géré de la ripisylve, en créant les dépressions humides et un plan d’eau et en permettant dans certains espaces la recolonisation forestière naturelle ; d’améliorer le cadre de vie ; de favoriser la découverte de la nature et le tourisme respectueux de l’environnement dans des zones notamment destinées aux loisirs et aux services publics”.