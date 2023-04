Constellations brisées : le parcours de femmes résistantes qui ont aimé des femmes durant la Seconde guerre mondiale

Neuf histoires

En tout, neuf histoires de femmes “brisées”, françaises et allemandes persécutées par les lois nazies et fascistes sont mises en lumière au sein de l’exposition “Constellations brisées”, visible à la Cité Miroir à Liège jusqu’au 15 mai (entrée gratuite). Un QR code permet d’obtenir plus d’informations celles-ci. Leur point en commun ? “Toutes ont subi des délations sur fond de jalousie et du fait d’être homosexuelles”, commente Julie Ricard, co-conceptrice de l’expo et membre des Territoires de la mémoire. Des parcours de vie de résistance et de déportation de femmes qui ont aimé des femmes durant la Seconde guerre mondiale. “Ce sont des histoires parmi tant d’autres”. Sur un pan de mur l’expo affiche les photos-portraits d’autres femmes brisées “à gauche celles décédées, à droite celles qui ont survécu à la guerre”. Si l’expo n’est pas imposante en taille, elle l’est bien par sa thématique : donner de la visibilité aux femmes et la communauté LGBTQIA + (trop) oubliées des livres d’Histoire. “L’exposition est aussi un appel à témoignages de toutes celles dont on n’a pas encore entendu parler !”.

L’expo éclaire aussi les cinq thématiques, agrémentées de documents d’archives, qui ont traversé les vies de ces femmes : délation, exil (choix fait par certaines pour quitter leur mode de vie), engagées (pour la plupart), amours et enjeux de mémoire.

L’expo se clôture par le podcast d'” Amicalement gouine”, avec comme message fort : “Les lesbiennes ont toujours été là”.

Marc Verschooris a écrit sur l'histoire de Martha Geiringer (1912-1943), retracée dans le livre Martha's labyrint. ©Aude Quinet

Un programme d’activités

Constellations brisées résulte d’un projet participatif, évolutif, européen, numérique et féministe. À l’occasion de sa venue à La Cité Miroir à Liège, Les Territoires de la Mémoire, en partenariat avec Queer code, ont augmenté l’exposition originale de quatre portraits enrichis de documents d’archives. Constellations ? “Pour tisser un lien entre le passé et le présent, comprendre le passé pour comprendre le présent”, explique Julie Ricard.

Au-delà de l’exposition, un programme d’activités est organisé parmi lesquels un atelier “Mémoires lesbiennes” animé par Isabelle Sentis de QueerCode, un atelier de broderie mémoriel et féministe le 22 avril de 10h à 13h, une visite de l’exposition et projection du documentaire “The Archivette” le 20 avril à 18h, une journée editathon organisée en partenariat avec la bibliothèque des Chiroux le samedi 29 avril…

Enfin, Les Territoires de la mémoire proposent des visites guidées pour les groupes sur demande.