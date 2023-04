Les commerces hutois ouverts le premier dimanche de chaque mois, dès le 7 mai

En collaboration avec la Ville de Huy et l’Office du tourisme, la Fedcom a donc suggéré d’ouvrir désormais les enseignes hutoises chaque premier dimanche du mois entre mai et septembre. "L’objectif est d’être plus attractif au niveau touristique, ajoute Daniel Millecam. Mais pour cela, il faut une émulation de plusieurs commerçants. C’est pour cette raison qu’on vous demande votre sentiment par rapport à cette proposition." Dans l’assemblée, le point divise quelque peu mais chacun sait qu’il en va de la redynamisation commerciale du cœur de la vallée de mosane. "Personnellement, j’adhère complètement à cette idée, embraye Chrystel Slongo, gérante du restaurant Les Caves Gourmandes. J’ai changé les horaires pour ouvrir tous les dimanches midis et soirs et on a remarqué qu’on attirait pas mal de touristes."

Une première année de test

D’autres, en revanche, sont plus nuancés. "Un dimanche par mois, oui, mais systématiquement ce ne sera pas possible pour moi. Je suis toute seule dans ma boutique et j’ai des enfants, donc, ouvrir 7 jours sur 7, ce n’est pas tenable, note Priscilla Boulanger, gérante de la boutique érotique Ose & Vous. Un dimanche par mois, je suis pour. Il faut vraiment qu’on avance tous dans le même sens et que chaque commerçant joue le jeu." Oui, la fédération en est bien consciente et c’est pour cette raison qu’il s’agira d’une phase de test. "On va faire chaque premier dimanche du mois cette année jusqu’en septembre et on fera le point après, répond Pierre George, membre du CA de la Fedcom et vice-président de l’Office du tourisme. C’est aussi pour cette raison que la Ville de Huy proposera diverses animations et thématiques pour les dimanches d’ouverture afin d’attirer les Hutois. L’Office du tourisme jouera également le jeu en communiquant via ses canaux de communication. Il est également prévu de lancer un pass touristique avec des réductions dans les commerces partenaires. Cela permettra de dynamiser l’offre touristique et commerciale."

L’idée est lancée, elle n’a donc plus qu’à se concrétiser. "On veut rendre ces dimanches attractifs et communiquer un maximum sur les réseaux sociaux. On fournira également des affiches promotionnelles pour les commerces qui sont en ordre de cotisation", conclut Daniel Millecam.

La fédération a décidé de reprendre le train en marche et au diable les travaux et le sentiment d’insécurité que certains ont mis en avant. Huy a besoin de "positive attitude" et la ville aura besoin de ses commerçants pour suivre le mouvement. La Fedcom est d’ailleurs toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux membres.

Infos: www.visithuy.be