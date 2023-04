Les trois autres perles peuvent être installées sur le pont de Fragnée

Quatre ouvriers ont été réquisitionnés pour poser la première perle. ©Caracas

Maria Vita Goral, l’artiste à l’origine du projet, est soulagée. “C’était énormément de boulot et de stress, avoue-t-elle. Il nous a fallu trois heures pour poser une seule perle”. De 18 heures à minuit, les équipes ont tout mis en œuvre pour poser, avec succès, cette perle de plus de 300 kg sur un coquillage datant de 1905.

Le projet a demandé un grand travail de précision pour protéger les statues, installées au début du siècle dernier. ©Caracas

Il a également fallu tenir compte de la circulation sur le pont pour ne pas gêner la grue. “Quatre ouvriers étaient présents sous la pluie et le vent pour protéger le coquillage et poser la perle”, détaille l’artiste. Le travail de protection du titan étant indispensable pour que les équipes de protection du patrimoine acceptent ce projet au budget total de plus de 60 000 €.

Les trois autres perles ?

La pose de la première perle était un test… un test pour le moins réussi. En effet, si la statue résistait au poids colossal de la perle et que cette dernière ne menaçait pas de tomber, le Patrimoine Exceptionnel de Wallonie donnerait son accord pour la pose des trois autres boules géantes.

Passées jeudi sur les lieux, les équipes sont conquises. “Ils ont adoré !”, s’exclame l’artiste. “D’ailleurs, je viens de recevoir, ce vendredi matin, la permission de mener à terme le projet”, conclut-elle. Les trois perles rose, champagne et blanche devraient donc être posées à temps pour l’inauguration, qui aura lieu le 28 avril prochain.