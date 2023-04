Liège : Il viole sa nièce par alliance !

Les parents ont remarqué un changement de comportement dans le chef de la fillette. Cette dernière semblait comme éteinte. Elle qui était habituellement joviale, s’est de plus isolée de sa famille. Elle s’enfermait pendant de longues heures dans sa chambre. Les parents ont demandé à la petite sœur de l’adolescente de lui prendre son téléphone. Lorsque les parents ont fouillé le téléphone, ils ont découvert l’indicible. La fillette avait fait des recherches concernant les méthodes pour avorter.

La fillette a expliqué ce qui lui était arrivé. La compagne du suspect a été avertie. Elle a demandé des comptes à son compagnon. Ce dernier a avoué les faits. Il n’a pas hésité à déclarer que la fillette l’avait provoqué ! Il a ensuite pris quelques affaires et s’est enfui. Un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international ont été délivrés, mais sans succès pour le moment. La fillette a expliqué qu’un matin, elle voulait se rendre dans la salle de bains de l’habitation lorsqu’elle a croisé le compagnon de sa tante. L’intéressé l’a attrapée et poussée de force dans la pièce. Il l’a ensuite violée sur la machine à laver. Elle a senti une très vive douleur. La fillette n’a pas osé dénoncer les faits, de peur de ne pas être crue. Elle a également pensé qu’on la traiterait de “malhonnête.” Elle avait peur de détruire sa famille.

En fuite

La jeune fille est tombée enceinte des suites de ce viol. Elle a dû se rendre dans plusieurs pays pour tenter de trouver des médecins d’accord de réaliser un avortement car elle avait dépassé la date légale. Étant donné la grande souffrance de la fillette, les conditions dans lesquelles elle s’est retrouvée enceinte, mais aussi ses conditions familiales et les convictions religieuses de la famille, un collège de médecins d’un hôpital bruxellois s’est réuni pour se pencher sur le cas.

Ce collège de médecin a fini par décider de réaliser l’avortement malgré le fait que la date limite était dépassée. Le frère du suspect a téléphoné à la famille pour déclarer qu’il était au courant des faits et qu’il fallait faire les choses “calmement”. Il a présenté ses excuses. Il a estimé qu’il fallait régler les choses “avec calme et posément” pour tout “faire pour sauver ces deux jeunes…” Un tuteur a été désigné pour défendre les intérêts de la jeune fille. Elle a souligné la gravité des faits, mais aussi les difficultés rencontrées par la fillette. Le tribunal rendra sa décision en mai prochain.