Soumagne : Un bébé gravement secoué

Deux jours plus tôt, le petit garçon âgé de trois mois a été emmené inconscient aux urgences. Sa mère a attendu plus d’une demi-heure avant de l’amener avec son compagnon plutôt que d’appeler une ambulance. Le bébé dont les jours étaient en danger avait été victime du syndrome du bébé secoué à plusieurs reprises. Il avait une rupture de la veine située en dessous de la paroi du crâne et des lésions aux cervicales tant il a été secoué. Il avait déjà été hospitalisé deux jours plus tôt. Contre l’avis des médecins, les parents l’ont repris. Après sa perte de conscience, les infirmières ont été effarées du comportement de la mère.

Cette dernière n’a montré aucune affection. Pire, alors que la bébé pleurait, elle a utilisé du scotch pour lui coincer sa tétine dans la bouche ! Lorsque le personnel soignant lui a déclaré qu’il allait chercher un produit pour enlever le scotch sans douleur, la mère l’a violemment arraché… Entendus, les membres des familles entourant le couple ont déclaré qu’ils étaient inquiets du comportement de la mère. Cette dernière faisait souvent des crises d’énervement. Elle ne supportait rien. Même le fait que son bébé et son compagnon respirent l’énervait. Elle a filmé l’enfant qui pleurait sans intervenir. Elle s’enfermait dans une pièce en mettant la musique à fond pour ne pas entendre le bébé crier.

Elle se plaint de son propre sort

Les deux parents ont été placés sous mandat d’arrêt et le petit garçon placé en famille d’accueil. Ils peuvent voir leur enfant une fois par mois en étant encadré. Mais chaque fois que le petit garçon les croise, il a beaucoup de mal à s’en remettre. “J’étais en colère”, a expliqué la mère. “Il ne faisait que pleurer. Je peux admettre qu’il avait beaucoup de coliques, les pédiatres ne le disaient pas. Je pensais qu’il en rajoutait. J’avoue que j’avais des accès de colère. J’en fais depuis toujours. Il est peut-être tombé, mais je ne m’en souviens pas”, a-t-elle poursuivi. “Pour l’œil au beurre noir, il se l’est fait lui-même.”

Interrogée sur son manque de patience, elle n’a pas démenti. “Je m’énerve vite, pas tout le temps, mais une grande partie du temps. Je ne sais pas, c’est comme le bruit d’un bic ça m’énerve.” Concernant les graves séquelles encourues par son enfant, elle a eu une réaction à peine croyable… “J’ai vu le dossier passer oui… Je sais ce que c’est d’être handicapée. Je le suis aussi, je suis atteinte de dysphasie.”

Quant au père, contrairement à tous les membres de la famille, il n’aurait rien remarqué. L’avocat de la défense de la mère a plaidé un sursis probatoire tandis que l’avocat du père a plaidé l’acquittement. Le tribunal rendra sa décision en mai prochain.