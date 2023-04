Vitesse limitée à 30 km/h pour traverser Vaux-sous-Chèvremont

”Ces mesures sont en cours jusqu’au 31 décembre 2023”, précisent les autorités communales. “Celles-ci répondent aux doléances des habitants au vu des différents chantiers et projets en cours dans le centre de Vaux-sous-Chèvremont. L’accroissement de la circulation de charroi lourd et de transport de marchandise dans la traversée de Vaux-sous-Chèvremont cause en effet un encombrement et des problèmes de mobilité dans le centre du village”.

C’est précisément la cellule communale de mobilité qui a proposé la limitation de vitesse à 30 km/h et l’interdiction des véhicules de plus de 7,5 tonnes “afin d’assurer la sécurité des usagers en général”.