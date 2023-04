Affluence record à la journée d’information de l’école de police de la province de Liège

”Cette journée nous permet de promouvoir la fonction policière et de mettre en avant le travail de notre école”, explique à Belga le premier commissaire Pascal André, directeur et coordinateur de l’école de police de la province de Liège.

Un millier de visiteurs ont participé à la journée organisée samedi à Seraing. “C’est un record ! Les crises successives comme la pandémie ou les attentats amènent davantage de jeunes à souhaiter se diriger vers le métier de policier pour servir la collectivité”, poursuit Pascal André.

En plus des 200 étudiants qui y suivent la formation de base, l’école liégeoise accueille quotidiennement une centaine de policiers dans le cadre de leur formation continue.

Demonstration exercises are held as the police school of the Liege province opens it's doors for an information day on Saturday 15 April 2023 in Seraing. BELGA PHOTO DIDIER DE HOE ©Belga

Le royaume compte neuf académies de police, dont deux en région bruxelloise (Evere et Haren), trois en Wallonie (Jurbise, Liège et Namur) et quatre en Flandre (Asse, Bruges, Gand et Genk).

”Le recrutement est en pleine évolution puisque nous rompons avec l’ancien système selon lequel le policier qui entrait en formation n’était pas lié à son futur employeur. Depuis l’an dernier, c’est l’employeur qui envoie son candidat en formation et qui va donc pouvoir y être associé, par le biais des stages et de ce que nous appelons l’alternance”, ajoute le directeur.

Depuis cette année, l’école liégeoise propose un nouveau cursus de sécurité et défense à destination des élèves du secondaire inscrits en quatrième, cinquième et sixième technique de qualification, qui n’existait jusqu’à présent qu’en septième année de qualification.