Awans : vers un statu quo de la majorité sans Lucienne Bouveroux

Tout a démarré pour rappel par des faits de népotisme et chasse aux sorcières envers les conseillers de l’Action sociale révélés dans nos colonnes, suivis d’une erreur budgétaire, venue comme la goutte d’eau faisant déborder le vase déjà bien rempli, si l’on en croit les coulisses au sein de cette petite commune de 9020 habitants. Lors du dernier conseil communal, le refus de deux conseillers PS, l’ancien bourgmestre André Vrancken et le président du conseil Luc Tosquin de voter les délégations au collège avaient finalement fait imploser le PS. Pour le président du conseil, il s’agissait alors d’une alerte et d’un appel au collège à prendre ses responsabilités, notamment en matière d’incohérence budgétaire. L’absence mardi d’André Vrancken lors de la réunion du PS local illustre les tensions qui règnent en interne.

Aucune solution trouvée

Solution devait être trouvée par la fédération pour ramener le calme au sein de la commune à majorité PS-Vers Demain (écolos et CDH). Les présidents des fédérations liégeoises PS Frédéric Daerden et MR Pierre-Yves Jeholet étaient encore en discussion mercredi après-midi, sans toutefois se mettre définitivement d’accord pour une majorité PS-MR. Le même jour, le président de la Fédération liégeoise du PS s’est énervé lors d’une réunion réunissant Françoise Claessens, Luc Tosquin, Thibaud Smolders et Maurice Baldewyns, mais ces derniers ont manifesté préférer aller dans l’opposition qu’entrer dans une majorité PS-MR.

L’animosité est notoire depuis le début de la législature entre l’actuel mayeur et le conseiller MR aussi ex-bourgmestre Pierre-Henri Lucas qui ne souhaite pas non plus d’une majorité 4PS-2MR avec Thibaud Smolders sur le siège mayoral. “Il aurait accepté si c’était un 3/3”, nous dit-on, ce qui passait plutôt mal pour le PS qui perdrait alors un siège au collège. Il existe encore le risque final pour le PS de finir dans l’opposition. Françoise Lejeune (Vers Demain) aurait en effet appelé samedi dernier Philippe Dodrimont pour créer une coalition MR-Vers Demain.

Résultat: c'est le statu quo. ”Tout le monde campe sur ses positions et ne veut faire aucun compromis”, commente un élu. Si la majorité reste en place, Luc Tosquin ne s’oppose pas à voter pour les délégations “mais avec les montants précédents car mon but n’est pas de paralyser la commune avec ses petits marchés”. Toutefois, insiste-t-il, “une solution budgétaire devra être trouvée du collège et de la direction financière, notamment par les premières modifications budgétaires 2023 (MB1)” qui devraient en toute logique être prêtes pour fin juin au plus tard. Ce qui risque de ne pas être simple avec un maigre boni de 468,24 euros pour rectifier le tir.

”On va tout faire pour”, souligne Thibaud Smolders qui entend bien profiter de l’accalmie pour ramener la confiance au sein de son parti.

Une chose est sûre, l’actuelle échevine socialiste Lucienne Bouveroux est grandement poussée vers la sortie…