- Un appel à projets “Égalité” à l’attention des associations qui œuvrent dans le domaine des relations interculturelles, de l’égalité et de la lutte contre l’intolérance sur le territoire de notre ville. Plus d’informations sur cet appel via le lien suivant : https://www.liege.be/fr/decouvrir/culture/appel-a-projet-candidature/appel-a-projet-egalite-2023.

- Un appel à projets “Solidarité Liège-Monde” en faveur des associations qui se donnent pour objectif d’initier des activités qui renforcent la solidarité et la coopération entre les peuples. Plus d’informations sur cet appel via le lien suivant : https://www.liege.be/fr/decouvrir/culture/appel-a-projet-candidature/appel-a-projet-solidarite-liege-monde-2023.

Quant aux lauréats de l’édition 2022, c’est le mercredi 5 avril dernier qu’ils ont été récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix organisée à l’auditorium du Grand Curtius.

On dénombre six associations lauréates pour le Prix “Égalité” :

- ASBL Cercle Ouvert : Ateliers littératures et cultures d’Afrique subsaharienne et création une bibliothèque de littérature africaine

- ASBL Instants Production : La fabrique des histoires colorées Création de podcast radiophonique autour du racisme, du sexisme et de la xénophobie

- ASBL La Baraka : Interculturalité au quotidien et création de vidéos sur la thématique des discriminations et de l’interculturalité

- ASBL La Place : Papotes, idées en paillotes et création d’un journal gratuit par des associations du quartier Saint-Léonard 2

- ASBL Petit Grand : Insertion sociale de la petite enfance et activités de psychomotricité relationnelle – Insertion sociale des enfants d’origine étrangère

- ASBL SCAN R : Liège en couleurs Dispositif média d’accompagnement à l’expression écrite pour jeunes en décrochage

Trois associations lauréates pour le Prix “Solidarité Liège-Monde” ont aussi été récompensées :

- ASBL Aide au Développement International : Bibliothèque pour le complexe éducatif en Haïti

- ASBL Identité Amérique Indienne : Revivre notre culture andine et création d’une entreprise collective de production et diversification de vêtements incluant les tissages traditionnels à Cusco, Pérou

- ASBL Los Nino De Gaïa : Les Gardiens des graines Création de grainothèques dans des écoles péruviennes à Tarma