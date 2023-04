Le bourgmestre de Donceel sur Liege Airport: "On compte mandater une étude indépendante sur les particules fines"

Mais il y a un "mais". "Tout d’abord, on continue l’action en justice menée avec le CLAP (NDLR: le Comité Liège air propre qui, lui, va seul en recours contre l’aéroport) . Ensuite, on voudrait, avec Hannut, mandater une étude indépendante concernant les particules fines." Le but ? Récupérer des données qui pourraient alors infirmer ou confirmer celles recueillies dans le cadre de l’étude d’incidences officielle déjà réalisée. "Nous, ce qu’on veut maintenant, c’est garantir le bien-être des habitants par rapport aux différentes nuisances. On sait que ce qui préoccupe le plus la population, ce sont justement les pollutions dues aux particules fines. On veut donc la rassurer sur l’aspect de la santé: est-ce que l’air qu’ils respirent est sain ? Est-ce que les salades qui poussent dans les jardins sont bonnes à être consommées ? C’est à ces questions qu’on aimerait pourvoir répondre." Et en somme vérifier que les résultats de l’étude d’incidences n’en sont pas, des salades.

Les bourgmestres de Donceel et de Hannut se sont donc réunis ce jeudi et vont inviter pour une réunion ceux des autres Communes (Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Remicourt…) dans le courant du mois de mai.

Appel à la Région pour l’entretien des voiries

Avec la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, Donceel est traversée par une nationale sur laquelle passent de nombreux camions liés à l’activité toujours plus importante de l’aéroport liégeois. "On va faire une demande de moyens à la Région wallonne pour l’entretien des voiries, ajoute Philippe Mordant. On va écrire au ministre Philippe Henry." Pas de recours des Communes donc mais le combat continue contre les nuisances provoquées par l’activité de Liege Airport.