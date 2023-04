TC Liège – Au total, 261 années de prison requis contre les 37 prévenus du procès Pharmaceutica

Le tribunal correctionnel de Liège a entendu vendredi la dernière partie du réquisitoire du parquet fédéral dans le dossier “Pharmaceutica”, qui concerne un trafic international de stupéfiants impliquant 37 prévenus. Des peines allant de 2 à 15 ans d’emprisonnement, pour un total de 261 années de prison, ont été requises à l’encontre des prévenus. La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d’Anvers ou de Rotterdam. Elle était ensuite transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne a été saisie pour une valeur de 80 millions d’euros. L’organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne.