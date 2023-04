L’appel est adressé aux équipes d’architectes, de promoteurs, de développeurs, d’investisseurs ou de bâtisseurs désireux d’acquérir la propriété pour y construire “un projet global de logements et d’activités compatibles”.

Un site réaffecté

Le site de projet se situe dans le quartier du cœur de ville de Herstal, à 200 mètres de la place Jean Jaures, centre administratif et commerçant de la Ville. Pour Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f., “il était temps de réhabiliter cette zone peu utilisée pour compléter le marché”.

D’abord, le site accueillait un ancien magasin Aldi ainsi qu’un parking pour la clientèle. Deux immeubles à appartements ainsi qu’un magasin, plus tard parti sous les flammes, occupaient également les lieux. Petit à petit, Urbeo a acquis les différentes parcelles et, aujourd’hui, a décidé de les vendre pour un montant total minimum de 600 000€ hors frais et taxes.

Le site mis en vente a une superficie de 4500 m². ©DR

”Dernièrement, le site était occupé par un parking mais, depuis plusieurs années, nous avons remarqué que très peu de riverains venaient s’y garer”, annonce le bourgmestre, qui, avec la régie, souhaite que ce site soit utilisé à nouveau. La régie souhaiterait que ce site soit destiné à la construction de logements et d’activités compatibles telles que des commerces ou de l’artisanat.

Un projet mixte

L’administration insiste : “Le site ne sera vendu que si elle est certaine de la qualité du projet”. Une proposition de projet qui devra répondre à certains critères si son entrepreneur souhaite être éligible.

En effet, en plus de répondre à des objectifs environnementaux et climatiques dans la gestion intégrée des eaux ou dans le développement de la biodiversité, l’entrepreneur devra prévoir des logements variés, adaptés aux différentes manières d’habiter (couples, familles, etc.) et aux potentiels habitants à mobilité réduite. Concernant les loyers et les prix de vente des appartements, aucun critère spécifique n’est mentionné.

Ce qui importe pour l’administration, c’est que “le candidat présente un projet qualitatif”. “Évidemment, il faut que la commune s’y retrouve financièrement, on ne va pas donner un terrain gratuitement, mais la qualité du projet prime”, déclare Jean-Louis Lefèbvre. Plus important encore, il faut que le délai de réalisation soit court. “Nous voulons du concret, dans un avenir proche, pour récupérer, le plus vite possible, du logement dans le centre-ville”, conclut le bourgmestre.

Les propositions d’offre sont à rentrer pour le vendredi 22 septembre 2023.

Une métamorphose globale

En 20 ans, la Ville de Herstal a investi pas moins de 39 millions d’euros pour “redynamiser le territoire et mener une politique ambitieuse de renouvellement et d’amélioration du cadre de vie, tant pour les habitants que pour les usagers”.

Ainsi, en 2012, les places Jean Jaurès et Camille Lemonnier ont été entièrement réaménagées. La Ville a également, dans la foulée, construit un nouveau centre administratif. Un autre projet est également en cours de réalisation au sein du quartier Marexhe avec la réalisation du parc Browning et, notamment, la construction d’un skatepark.

Le parc Browning est un des projets de réaménagement du centre-ville. ©DR

N’oublions pas la nouvelle gare, pour laquelle un appel à vocations a récemment été lancé, ainsi que la future low line, une route cyclo-piétonne reliant la gare Marexhe au site des ACEC.

Jean-Louis Lefèbvre annonce également que l’ancienne école Jacques Brel 2, située dans le quartier de La Préalle, sera bientôt mise en vente dans l’espoir d’y voir fleurir des logements. “On aimerait la rénover et non la détruire car c’est un très beau bâtiment. Mais, surtout, ce qui compte, c’est que ce soit en dehors du quartier Marexhe puisque, avec la commune, nous avons une volonté d’agir dans tous les quartiers”, annonce-t-il, plein d’ambition.