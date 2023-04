Michel Legros, Premier échevin de Hamoir, se positionne pour le scrutin 2024: il arrête la politique

Après s’être investi pendant douze ans au sein de la Commune (dans le groupe IC en 2012 puis dans le groupe Icom en 2018), le Hamoirien pense tirer sa révérence au bon moment. "Je ne fais pas partie de ces personnes qui ont pour vocation de s’installer durablement dans un mandat politique. J’estime qu’il est temps pour moi de passer à autre chose et de laisser la place à de nouvelles têtes et de nouvelles idées. Je dois simplifier un schéma de vie de plus en plus compliqué et difficilement gérable. L’équilibre est devenu presque impossible entre vie familiale, vie professionnelle, vie sociale et engagement politique."

Il y a un an, en interne, il a déjà annoncé la couleur à son groupe en remettant son mandat d’échevin entre les mains de la majorité. "Dans l’immédiat, aucune solution alternative ne se dégage au sein du groupe et s’il le faut, je remplirai la fonction jusqu’à la fin de la législature. Mais le mandat est disponible si quelqu’un souhaite le remplir pour les 18 mois qui restent." Aujourd’hui, il fait un pas plus loin en officialisant sa décision publiquement. Son retrait de la vie politique dès 2024 implique aussi son départ progressif de la présidence de la section locale MR de Hamoir ainsi que son départ de la présidence du club des jeunes de foot de Hamoir à la fin de la saison. Une prise de recul radicale qu’il assume. "Je n’ai le temps de rien mais je suis responsable de tout. Je ne veux plus faire de grand écart. Je me suis remis des autres priorités."

Michel Legros était pourtant devenu le deuxième "homme fort" de la localité condrusienne, au côté de Patrick Lecerf. Il avait d’ailleurs remplacé le mayeur comme bourgmestre ff pendant les quatre années de mandat comme député wallon, de 2014 à 2018. Patrick Lecerf avait vu en lui son "successeur". Il l’avait encouragé à reprendre le flambeau et à tirer la liste du scrutin 2018. Mais un an avant le scrutin, Michel Legros avait finalement décliné, préférant se "placer" plus loin dans la liste, ce qui ne l’avait pas empêché de récolter le premier score (avec 962 votes), soit plus que le bourgmestre lui-même (767 votes). Une forte légitimité dont il se souvient. "C’était une belle reconnaissance des citoyens qui restera toujours gravée en moi. J’ai refusé le mayorat car ma vie professionnelle ne me permettait pas d’assumer ce mandat. La vie d’un bourgmestre, c’est du non-stop."

En tant que 1er échevin, il a géré et gère encore des compétences importantes dont les finances, l’état civil, l’agriculture, l’économie ou encore le camping. En 2012, ses attributions concernaient aussi le tourisme et la jeunesse. "Je suis satisfait. J’ai rempli ma mission principale avec ces dix dernières années des résultats financiers positifs dans un contexte sans cesse plus pesant sur les petites communes comme la nôtre." Il a aussi régulièrement pris les rênes de la Commune en l’absence de Patrick Lecerf. Un exercice qu’il a assumé à chaque fois. Il n’oubliera pas, notamment, les inondations de juillet 2021 qu’il a gérées en première ligne. "J’ai eu beaucoup de satisfaction pendant douze ans."

Sans Michel Legros, "machine à voix" et "poids lourd" de la majorité, le groupe Icom va devoir se réorganiser pour élaborer sa liste, alors que Patrick Lecerf a d’ores et déjà annoncé qu’il se représentait (pour un septième mandat) mais pas comme candidat-bourgmestre, plutôt pour "pousser" la liste. Il va falloir désigner un nouveau candidat-bourgmestre. Qui parmi les autres échevins du collège (Amélie Sauvage, Loïc Jacob, Marie-Noëlle Minguet) va dégager un consensus ? "Nous avons un collège fort au niveau des compétences. Chacun des échevins aurait sa place à la tête de la Commune. Je ne m’en fais pas. Il reste 18 mois pour préparer tout ça." Michel Legros pourrait-il cependant se laisser tenter par une autre liste, un autre projet politique, voire la création de sa propre liste ? "Non. J’ai vraiment envie de passer à autre chose. Toutefois, j’ai aussi appris à ne fermer aucune porte, la vérité d’un jour n’étant que rarement celle du lendemain…"

Le papa de trois enfants se voit redevenir un citoyen lambda qui va pouvoir s’investir non plus pour la politique communale mais dans la vie associative. "J’ai toujours rêvé de pouvoir aider nos clubs et associations comme bénévoles, ce que je n’ai jamais eu le temps de faire, étant trop sollicité."