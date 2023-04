Terres agricoles vs aéroport : 300 manifestants défendent la “cause paysanne”

”Plus de potimarron, moins de béton”, “on peut vivre sans bitume, pas sans légumes”, “de la tune pour les légumes, pas pour le bitume”… Ils ont bravé la pluie et le froid ce dimanche matin… car la cause en valait la peine répétaient-ils. Réunis à l’appel du Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP), près de 300 manifestants s’opposant à l’extension annoncée sur plus de 280 hectares de l’aéroport de Liège-Bierset, ont organisé une marche et un rassemblement. Symboliquement, c’est le long de ces terres cultivables que le cortège s’est étiré, avant de planter des oignons et des patates, au pied des pistes. Parce que “la terre, c’est nos oignons”.