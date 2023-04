Assises Liège – Jymmi Durieux estime être venu en aide à Jacques Hermail

Après avoir évoqué son parcours de vie, Jymmi Durieux a précisé qu’il était SDF à l’époque des faits et qu’il avait été hébergé chez Jacques Hermail. “C’était mon ami. Il m’hébergeait et me donnait des conseils. Il m’aidait aussi dans des démarches administratives”, a précisé l’accusé à propos de la victime.

Selon Jymmi Durieux, Jacques Hermail buvait entre trois et cinq litres de vin par jour. Le jour des faits, l’accusé et la victime avaient décidé de faire des courses lorsqu’ils ont rencontré Michaël Liégeois et Gérard Dujardin (déjà condamnés pour meurtre dans le présent dossier). Ils ont alors décidé de rejoindre le domicile de Jacques Hermail pour boire des cannettes de bière. L’ambiance se serait détériorée lorsqu’une dispute a éclaté chez des voisins et que Michaël Liégeois a tenté de s’en mêler.

”Jacques Hermail lui a demandé d’arrêter pour éviter d’avoir des ennuis, mais Michaël Liégeois n’était pas content de cette réaction. Il lui a donné une première claque. Ils ont continué à boire et à donner des coups de plus en plus violents. Je les ai repoussés trois fois et j’ai relevé Jacques qui saignait. Les deux autres rigolaient et frappaient de plus en plus fort. Puis, Michaël Liégeois a voulu le faire taire. Il a déversé du pétrole et a mis le feu”, a détaillé l’accusé.

Jymmi Durieux conteste avoir donné le moindre coup à Jacques Hermail. Il affirme qu’il a tenté de l’aider, qu’il a éteint les flammes avec de l’eau et une couverture puis, par panique, qu’il a quitté les lieux. Ce n’est que 90 minutes plus tard qu’il a décidé de rentrer et d’appeler une ambulance.

”Je suis revenu, car j’avais des remords énormes. J’étais conscient de la gravité des choses. Les autres étaient allés trop loin. C’était juste de la méchanceté. Jacques Hermail était vivant. J’ai suivi les indications des téléphonistes. J’ai attendu les secours. Jacques voulait que je l’accompagne à l’hôpital. Mais un policier m’a intercepté”, a affirmé l’accusé.

”Je ne me sens pas responsable des agissements des autres. Je n’ai joué aucun rôle pour les inciter. Au contraire, j’ai tenté de les dissuader. Malgré mon escapade, je suis revenu sur les lieux pour appeler les secours et j’ai assumé la situation”, a encore ajouté l’accusé.

Les experts entendus

La cour d’assises de Liège a entendu l’après-midi les premiers enquêteurs et experts. L’autopsie réalisée sur la victime a démontré que les brûlures à elles seules peuvent expliquer le décès.

La cour a pu entendre les premiers exposés relatifs aux différents devoirs réalisés lors de l’enquête. Jacques Hermail avait été brûlé vif dans son appartement, après avoir été battu et aspergé de pétrole lampant. Lors de l’autopsie réalisée, son corps était fortement abimé.

Les médecins légistes ont mis en évidence des brûlures au deuxième et troisième degré sur une large partie du corps, sur le bas du dos et les bras. Ce sont les parties sur lesquelles le pétrole lampant a été déversé avant d’être incendié.

Les experts ont relevé que la victime avait reçu des coups violents qui ont entraîné une hémorragie cérébrale. Des traces de brûlures internes ont été relevées dans la gorge et les voies respiratoires. Cela démontre que Jacques Hermail a pu inhaler des produits toxiques avant son décès.

Le médecin légiste a confirmé que les brûlures à elles seules peuvent expliquer le décès de Jacques Hermail. Mais il a aussi marqué son étonnement en apprenant que la victime était encore capable de parler et en état de conscience au moment de sa prise en charge par les secours. Une intervention plus rapide des secours aurait peut-être permis de sauver la victime, estime le médecin légiste.

Un psychiatre et un psychologue ont examiné Jymmi Durieux. L’accusé ne présente pas de trouble mental et ne relève pas de la loi de défense sociale. Mais il présente des traits psychopathiques, avec des éléments autocentrés et de l’antisocialité. Les experts relèvent une personnalité réactive et une difficulté de résister aux contrariétés. Jymmi Durieux présente une personnalité impulsive, supportant peu les frustrations ou les oppositions.

Les exposés des enquêteurs et des experts ainsi que les témoignages reprendront mardi.