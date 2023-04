Flèche wallonne : vous voulez tout savoir sur la fan zone à la Sarte et sur l’horaire de la course ? Voici ce que vous cherchez

Bref, on fait en sorte que tout soit nickel pour le jour J. Ce mercredi, donc. Et sur la plaine de la Sarte, qui accueillera l’arrivée de la Flèche wallonne, c’est aussi les grands préparatifs. Chapiteau, bancs, tout est en train d’être installé. Certains médias sont même déjà présents sur les lieux.

En parlant de la plaine de la Sarte, elle accueillera une fan zone dès cette année. "Avant, la plaine était divisée en trois zones différentes : l’espace public, l’espace VIP d’ASO (NDLR : Amaury Sport Organisation, l’organisateur de la course) et l’espace VIP de la Ville", détaille l’échevin des Sports, Étienne Roba. Mais cette année, exit l’espace VIP de la Ville. "On le supprime et on en profite pour agrandir l’espace public, qui deviendra une fan zone." Elle sera tenue par le Motor Club de Huy et le RFC Huy. "Cette organisation permettra aux deux clubs de gagner de l’argent. Il y aura un bar, des foods trucks et un écran géant. La CILE vient également avec un water truck."

Pour la Ville, c’était important de procéder à cet aménagement. "On a supprimé notre espace VIP car on voulait que tout le monde soit traité de la même manière. Et puis, il attirait beaucoup de personnes, qui délaissaient l’espace public. Les retombées financières étaient donc moins importantes pour le FC Huy et le Motor Club (NDLR : qui géraient déjà l’espace public.) "