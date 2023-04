Gares de Poulseur, Hamoir et Comblain à vendre… et bientôt Tilff !

Soucieuse en effet de faire revivre ces lieux qui occupaient jadis des guichets et certains services – désormais remplacés par des automates – la SNCB a décidé de “valoriser un certain nombre de bâtiments qui ne seront plus utilisés dans le cadre de ses missions de services publics”, et ce, “afin que d’autres puissent les faire perdurer et leur redonner vie via une nouvelle affectation”.

Début avril, une liste de 12 gares a été dressée, dont deux se trouvent sur le territoire liégeois, le long de la ligne 43 (Liège-Marloie) : celles de Pouleur et celle de Hamoir. Celles-ci sont respectivement mises en vente au prix de 113.000 euros et de 138.000 euros.

Gares vides

Du côté de Poulseur, l’offre peut être soumises jusqu’au 5 juillet au plus tard. Bâtiment de 360 m², le site a été déserté par la SNCB depuis plusieurs années déjà même si des activités commerciales s’y étaient ensuite installées, dont un magasin de produits locaux et une pharmacie. Depuis 2020, la gare est toutefois vide.

La gare de Hamoir présente quant à elle une surface de 356 m² et, pour celle-ci, les offres sont recevables jusqu’au 5 mai.

Dans un cas comme dans l’autre, les autorités politiques locales, si elles avaient manifesté un intérêt, ont déjà confirmé aujourd’hui que l'achat n’était plus à l’ordre du jour. Néanmoins, un soutien au candidat acquéreur qui désirerait y réaliser un projet économique ou du logement (ou les deux) est évoqué.

Nul doute que ces lieux, situés dans une région touristique, le long de l’Ourthe et à proximité des Ardennes, intéresseront les promoteurs.

Le bâtiment dispose d’une surface de plus de 350 m2. ©SNCB

Tilff ?

Dans la liste dressée début avril par la SNCB, on s’étonne aujourd’hui de ne pas retrouver celle de Tilff située également le long de la ligne 43. On se souvient en effet que, l’an dernier, la gare d’Esneux avait déjà été mise en vente et que la commune s’était montrée intéressée. In fine, c’est Infrabel qui en a fait l’acquisition dans le cadre d’un projet (en gestation) de suppression du passage à niveau. Et la SNCB d’annoncer dans la foulée que la vente de la gare de Tilff suivrait.

L’intention est toujours présente doit-on comprendre mais la valorisation du bâtiment de Tilff, vide également, n’interviendrait pas avant fin 2023 au plus tôt. Particulièrement bien situé le long du Ravel, face à la place de Tilff et non loin des sites du CHU et du Sart-Tilman, le bâtiment présente aussi plusieurs atouts. Reste à fixer son prix.

TILFF. LA GARE ET SES NOUVEAUX QUAIS. Photo michel tonneau ©MICHEL TONNEAU

Et Comblain…

Signalons enfin pour être complet qu’en région liégeoise, toujours le long de la ligne 43, le bâtiment de la gare de Comblain-au-Pont est également à vendre mais le vendeur n’est pas la SNCB. Cet immeuble d’une surface habitable de 440 m² avec 3 appartements (dont 2 loués), une salle polyvalente avec bar, de grandes caves… et un terrain constructible. (1.112 m² en extérieur) est mis en vente au prix de 325.000 euros.