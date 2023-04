À Liege Airport, les travailleurs d’Easylog sont inquiets

”Ils sont partis sans donner de nouvelles. Ils ne sont pas venus avec l’Onem, l’Auditorat du travail, avec l’idée de nommer un administrateur provisoire”, regrette Geoffrey Broux, secrétaire permanent Setca-FGTB pour les employés. La trentaine de travailleurs concernés sur le site liégeois est depuis laissée à son propre sort, dans l’incertitude de percevoir son salaire. “Aujourd’hui, ils sont à la rue, sans travail, et comme les comptes de l’entreprise sont bloqués, ils n’ont pas accès à leur salaire”.

Si les employés ont obtenu leur salaire de mars, en partie seulement pour certains, encore rien n’est prévu pour le mois d’avril. “Pour l’Onem, à partir du moment où il y a une faute de l’employeur, le droit à l’allocation de chômage ne s’applique pas. Or, à ce stade, ce n’est pas encore avéré, relève le représentant syndical. Les travailleurs subissent la situation. Personne n’est là pour les aider, les accompagner”. Interrogé également, “le fond de fermeture des entreprises ne prévoit pas de cas de figure non plus… on est dans un cas inédit”.

Et de poursuivre : “Oui la justice doit faire la lumière sur une possible fraude fiscale mais elle ne doit pas oublier les travailleurs qui sont dans une détresse morale et financière totale”, insiste Geoffrey Broux.

Un administrateur provisoire demandé

Lors d’une assemblée du personnel des entreprises déroulée ce mardi devant le siège de l’entreprise Easylog Solutions, les travailleurs ont donné mandat à leurs organisations syndicales de déposer une requête en urgence devant le tribunal de l’entreprise pour demander la nomination d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion des entreprises durant l’enquête judiciaire en cours, “et payer les salaires”, note le secrétaire permanent. “Nous allons aussi interpeller le ministre Dermagne, en charge de l’Onem”. L’UBT et le Setca appellent, “au-delà d’une solution rapide à une réflexion des autorités judiciaires et politiques concernant un tel cas inédit”.