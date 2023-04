Huy: un dispositif policier habituel pour la Flèche wallonne en attendant le renfort de caméras fixes en 2024

"Avoir de l’image, c’est important"

Le recours aux nouvelles technologies de surveillance par drone, par exemple, ne sera pas d’actualité. "On y a réfléchi mais avec la très forte densité de population générée par la Flèche wallonne, on veut éviter tout risque d’accident, confie le chef de zone. Par contre, pour l’édition 2024, nous recourrons aux caméras fixes de la police fédérale que nous placerons temporairement sur le plateau de la Sarte et au pied du Mur, deux endroits dépourvus de caméras en temps normal. Ce sera un défi technique puisque les images seront intégrées dans notre réseau de caméras pour pouvoir être visionnées en direct. Avoir de l’image, c’est toujours important dans la gestion d’un événement de masse. D’ailleurs, nous pourrions par après recourir à nouveau à ces caméras fixes du fédéral à d’autres occasions. Je ne parle pas des festivités du 15 août puisque des caméras sont déjà présentes en ville. Mais on pourrait par exemple l’imaginer si un mégafestival devait être organisé à Ben-Ahin, par exemple, là où il n’y a pas de caméras de surveillance en temps normal."

Un conseil: se garer rive gauche

Tout qui souhaite gagner Huy et son mythique Mur, ce mercredi, devra tenir compte de différentes mesures au niveau de la circulation et du stationnement. "L’itinéraire de la course sera fermé à la circulation le temps strictement nécessaire au passage des cyclistes. À savoir, trois fois le matin pour les dames et trois fois l’après-midi pour la course masculine, rappelle le commissaire Patrick Jaumotte en charge de la circulation, en citant la chaussée des Forges, la rue Cherave, la chaussée de Dinant, la rue Joseph Wauters, la chaussée Napoléon, le Quai de Namur, l’avenue des Ardennes, l’avenue du Condroz, la rue du Marché, le chemin des Chapelles et la route de Hamoir. Réservé aux bus des équipes, le quai d’Arona entre la rue Bastin et le quai Dautrebande sera aussi fermé à la circulation. Tous les parkings publics comme celui du pont de l’Europe, du Quadrilatère, de l’ancien Mestdagh et en face de l’hôpital seront accessibles. Mais je conseillerais aussi de se garer rive gauche et de gagner le cœur de la course à pied en traversant le pont."