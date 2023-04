Le CHBA à Seraing va faire peau neuve

Ce chantier d’envergure est rendu possible grâce au financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de la Wallonie, avec le soutien de la ministre de la Santé Christie Morreale. “Cette rénovation complète du hall d’entrée du site de Seraing marquera ainsi un tournant dans l’amélioration des infrastructures et des services offerts aux patients et aux visiteurs”, commente l’hôpital. La rénovation du hall d’entrée du CHBA Seraing a bénéficié du soutien financier conséquent dans le cadre du programme européen “REACT-EU”, initié par l’Union européenne en réponse à la pandémie de Covid-19.

”Ce projet ambitieux permettra de créer un espace plus moderne et adapté aux besoins évolutifs du secteur de la santé, garantissant ainsi un confort et une sécurité accrus pour les patients”.

Fermeture temporaire

La réalisation de ce chantier imposera la fermeture temporaire de l’entrée principale de l’hôpital. Toutefois, les visiteurs et les patients pourront utiliser une entrée alternative également accessible via le parking principal (rue Laplace).

Les patients se présentant pour une hospitalisation ou une consultation seront invités à emprunter un accès situé à l’autre abord du bâtiment, du côté de la rue Glandée durant la durée des travaux. Afin d’assurer une continuité optimale des services, les bureaux de l’admission en hospitalisation seront en effet provisoirement déplacés dans le hall policlinique, à proximité immédiate de cette entrée secondaire.

La finalisation des travaux est attendue pour la mi-septembre.