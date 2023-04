Première Wallonne à Chaudfontaine : des milliers d’œuvres d’art de musées français accessibles gratuitement

Ce mercredi soir, c’est en effet à une première wallonne que plus de 150 personnes doivent assister, au Casino de Chaudfontaine avec l’inauguration de Micro-Folie en bord de Vesdre, l’entité étant bien la première au sud du pays à intégrer ce réseau culturel. Une étape qui doit aussi permettre à la cité thermale de relancer une partie de son ADN, l’art, comme l’indiquait Daniel Bacquelaine… “Nous avons toujours misé sur l’eau qui est notre patrimoine naturel mais aussi sur l’art et son association avec l’eau nous paraît essentielle”, indique le bourgmestre. “Avec Micro-Folie, nous offrons à tous les publics cette possibilité de se sensibiliser à la création artistique”.

En outre, l’intégration audit réseau doit permettre cet accès direct aux plus grands musées de France “et donc d’amener des gens vers des milliers d’œuvres d’art qu’ils n’ont pas forcément l’occasion de voir. Micro-folie, c’est l’art avec sa proximité, c’est amener l’art où vivent les gens et peut-être leur donner l’envie de pousser la porte d’un musée”.

Gratuit et accessible à tous

Comme le précisait Manon Vanheesbeke, conférencière chez Artefact, à la coordination du projet à Chaudfontaine, “les possibilités offertes par un tel outil sont multiples”. Grâce aux tablettes acquises par la Commune de Chaudfontaine, les œuvres se dévoilent en quelques clics… en haute définition et avec des explications inédites. “En mode conférence”, ce qui permet d’avoir des explications identiques à celles qu’offrirait un guide dans un musée, “avec des vidéos explicatives également ou des jeux plus pédagogiques orientés vers le jeune public, les écoles”. Et en mode “libre”, le visiteur circulera du Louvre au quai Branly en passant par le musée d’Orsay et le festival d’Avignon ; le tout gratuitement puisqu’il s’agit d’un service offert par la Commune de Chaudfontaine.

La commune de Chaudfontaine accueille le projet Micro-Folie. ©MICHEL TONNEAU

En pratique

C’est à l’espace Source O Rama que, dès la semaine prochaine, l’outil sera accessible, gratuitement et sans réservation. “Pour le public scolaire, il faudra néanmoins attendre la rentrée scolaire de septembre”, indiquait de son côté Véronique Billet, directrice de Source O Rama, heureuse de répondre aux souhaits des autorités locales en faisant revivre ce lieu sinistré lors des inondations de juillet 2021.