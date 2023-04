Qui se chargera du fonctionnement du téléphérique de Huy dès octobre 2023?

Et cette question, l’écolo Rodrigue Demeuse l’a posée lundi soir au conseil communal. Entre les nombreuses péripéties et l’explosion des coûts, cela reste désormais à déterminer. "Il n’y a aucune trace de marché public concernant l’exploitation." Et de regretter qu’il n’y ait pas eu un seul marché englobant construction et exploitation.

guillement On aura un téléphérique qui aura coûté 16 millions et personne pour l’exploiter. Et pendant combien de temps ? Ça fait six ans qu’on pose des questions et à quelques mois de la relance du téléphérique, vous réfléchissez seulement à l’exploitation

Réponse de Jacques Mouton, échevin des Finances: "Le dossier nous préoccupe aussi." Mais la Ville y travaille. "Après analyse, on recherche quelqu’un, un privé, qui a de l’expérience et peut assumer toutes les missions de maintenance." La Ville a entrepris de démarcher, le point sera soumis à décision des conseillers communaux en mai prochain.

Sauf que si la procédure est lancée dans la foulée, "il ne restera que quatre mois pour trouver l’exploitant du téléphérique, réplique l’écolo. On aura un téléphérique qui aura coûté 16 millions et personne pour l’exploiter. Et pendant combien de temps ? Ça fait six ans qu’on pose des questions et à quelques mois de la relance du téléphérique, vous réfléchissez seulement à l’exploitation. Votre attentisme politique est problématique. Ça m’inquiète." Non, le collège communal n’est pas resté à ne rien faire. "On doit analyser le pour et le contre autant point de vue exploitation que sécurité, rétorque l’échevin Mouton. On finalise ce dossier pour être le plus complet en mai."