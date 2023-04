Angleur : Il prend un marcheur pour un voleur

Un homme qui s’entraînait à marcher dans le but de faire Saint-Jacques-de-Compostelle a été violemment pris à partie par un habitant de la rue. “Je n’ai pas porté de coups”, a indiqué Michel. “J’ai immobilisé monsieur qui se trouvait sur ma pelouse”, a-t-il poursuivi en montrant la partie civile. “J’ai vu une lampe dans mon jardin et mon chien se trouvait sur la route. La barrière de mon jardin était ouverte. J’ai téléphoné à la police.” Une version quelque peu allégée des faits puisque l’autre protagoniste s’est tout de même retrouvé avec une incapacité de travail de 15 jours… “Je fais un travail de marche”, a précisé l’autre protagoniste. “Je passe par là tous les jours pour aller sur le Ravel. Je passais le long de la propriété. Je portais un sac de 20 à 30 kg. Je comprends qu’il a pu croire que j’étais un cambrioleur.”

Témoins choqués

En réalité, cet homme qui avait des problèmes de santé et devait perdre du poids a décidé de s’entraîner pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais au lieu de voir le tombeau de l’apôtre saint Jacques le Majeur, c’est Michel qu’il a vu lui tomber dessus ! “Je suis victime de vols à répétition”, s’est quelque peu emporté Michel. “Je suis victime de vols avec effraction. On me vole mon essence. On m’a même volé ma boîte aux lettres ! "

Des témoins ont assisté aux faits et ils ont été choqués. “Je me suis arrêté pour relever mon sac à dos qui tombait”, a continué l’apprenti pèlerin. “Un chauffeur de bus m’a averti que l’on était en train de me poursuivre. Il m’a arraché une lampe de poche qui était attachée à ma poitrine et me reprochait de faire des photos de sa maison. Je n’avais pas d’appareil. Il m’a poussé à terre et ma tête a heurté un mur, heureusement, j’avais un bonnet replié qui a amorti le choc.” Une automobiliste a été si choquée par le comportement de Michel, qu’elle a décidé de le filmer. La vidéo a été montrée au juge par le plaignant. “Je vous ai vu l’attaquer”, s’exclame la personne qui filme. “Je l’ai même prévenu avec appels de phares que vous l’attaquiez. Il faut arrêter de boire”, termine la dame. Le chauffeur a fini par faire monter le pèlerin dans son bus pour mettre un terme à la scène.

Selon les témoins et la victime, Michel sentait l’alcool. “C’est à cause des médicaments que je prends”, a précisé l’intéressé. Le parquet a rappelé que le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires, notamment pour avoir commis des violences, mais aussi avoir bu de l’alcool avant de conduire.

Le parquet a estimé que l’intéressé avait un problème avec la boisson. L’avocat du prévenu a plaidé la contrainte irrésistible en estimant que son client n’avait eu d’autre choix que d’agir. Il a demandé l’acquittement. Il a également plaidé la peine de probation autonome ou le sursis simple. Le tribunal rendra sa décision en mai prochain.