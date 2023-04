Assises Liège – Le ministère public requiert la culpabilité de Jymmi Durieux

L’avocat général a requis jeudi matin, devant la cour d’assises de Liège, la culpabilité de Jymmi Durieux, 29 ans, pour le meurtre de Jacques Hermail à La Louvière en 2020. Les faits s’étaient déroulés le 1er février 2020 à La Louvière. Une bagarre avait éclaté dans l’appartement de la victime entre Jacques Hermail, 58 ans, et Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin. Le quinquagénaire avait été frappé puis aspergé de mazout et brûlé vif. Jymmi Durieux avait appelé les secours, mais la victime était décédée durant son transfert à l’hôpital. Seuls Michaël Liégeois et Gérard Dujardin avaient initialement été inculpés de meurtre, tandis que Jymmi Durieux avait été inculpé de non-assistance à personne en danger. Puis, il avait été renvoyé pour répondre de la qualification de meurtre devant la cour d’assises du Hainaut. L’accusé avait été déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut, mais le procès a été cassé car insuffisamment motivé.