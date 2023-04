Cheratte : le stade de foot Randaxhe ne peut pas être remis aux normes

L’administration communale a, dès lors, décidé de mettre en vente le site afin d’y développer un nouvel espace dédié à la création de maisons unifamiliales. La vente devrait être lancée vers la fin du mois d’avril.

En attendant la vente

La conseillère de Visons Demain, Caroline Van Linthout, a interpellé le conseil communal, ce lundi, concernant l’état des infrastructures du football club, qui posent quelques problèmes de sécurité. En effet, au fil du temps, de nombreuses dégradations du matériel, notamment des filets, mais aussi des toits couvrants les gradins, sont à déplorer.

La conseillère a donc demandé si, malgré l’impossibilité de mettre les infrastructures aux normes, “certaines petites choses pouvaient être faites pour le bien-être et la sécurité des joueurs, du staff et du public le temps que le projet aboutisse”. Il est vrai que, “depuis longtemps, par exemple, le toit ondulé au-dessus d’une partie des gradins est complètement troué”, détaille l’élue.

Aussi, “les filets situés en hauteur tout autour du stade, qui sont supposés retenir les ballons à l’intérieur du terrain, ne tiennent plus du tout ou sont décrochés”, conclut-elle. Des filets troués qui, trop souvent, laissent passer les ballons, qui atterrissent dans les jardins avoisinants, ce qui représente une réelle perte pour les joueurs si les riverains ne les renvoient pas. Le groupe Ecolo a donc demandé s’il était envisageable de régler ces petits problèmes techniques le temps de la création du nouveau complexe.

Ce que l’échevinat des Sports a accepté, en partie. En effet, le pare-ballon sera bientôt réparé et des mesures de sécurité seront prises quant aux gradins. “Des barrières seront probablement installées et les parties qui menacent de s’effondrer seront retirées”, précise l’échevinat. Il n'est pas prévu de réaliser des travaux plus conséquents afin de ne pas "engager des frais inutiles avant une prochaine destruction", conclut l'échevinat.

De nouvelles infrastructures ?

Le produit de la vente du terrain sera immédiatement réinvesti par la Ville de Visé pour construire une nouvelle infrastructure footballistique aux normes actuelles.

Les nouvelles infrastructures seront construites à proximité des terrains 2 et 3. ©DR

Le nouveau football club sera construit au niveau des terrains de foot 2 et 3, à proximité de la rue des Enclos. Il comprendra deux terrains de football et permettra au club de poursuivre ses activités sereinement. Un nouveau bâtiment sera également construit et servira de local polyvalent pour différentes activités du quartier ou de la Ville. Le prix de vente du terrain n’a pas encore été établi.