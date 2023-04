Deux poneys shetland décèdent à Anthisnes après avoir été percutés par deux voitures

L’Anthisnoise, hypnothérapeute et médiatrice animale, n’a pas hésité à venir en aider la police dans ses recherches et dans la gestion des deux animaux. Le shetland gravement blessé a été pris en charge dans un van. "Quelques minutes après être descendu du van, le poney s’est effondré. Ses muqueuses étaient blanches, son ventre gonflé et visiblement, il se vidait de son sang… On lui a apporté de la paille. Je suis resté à ses côtés jusqu’au bout. Je voulais qu’il parte accompagné, dignement." Le vétérinaire, descendu sur place, n’a finalement pas eu d’autre choix que de l’euthanasier.

Les deux shetlands avaient fugué et vraisemblablement, c’était la première fois. "Ils appartenaient à la même propriétaire, ils vivaient sur sa propriété à Berleur et n’avaient jamais fugué jusque-là. Entre leur domicile et le lieu de l’accident il y a 2,5 km de chemins." Et comme on pouvait s’y attendre, "la propriétaire était dévastée", confie la dame.

D’après les premiers éléments constatés sur place, ce sont deux voitures circulant sur la chaussée de Liège qui ont percuté quasi en même temps les deux animaux. "Ils étaient sur la route, de nuit, pas plus visible que le gibier quand il traverse." Si les deux bêtes sont décédées, on ne déplore cependant aucun blessé du côté des automobilistes et passagers en cause.