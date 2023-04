Ce grand retour réclamé par de nombreux fans de cyclisme, pour le respect du tracé historique mais aussi pour l’intérêt sportif d’une arrivée en fond de vallée – obligeant les coureurs à “sortir” plus tôt – n’est bien sûr pas sans répercussion sur la mobilité dans le centre-ville de Liège. Et si la course se déroulera ce dimanche 23 avril, c’est dès ce vendredi que les Liégeois doivent être attentifs… aux zones à éviter.

L’arrivée étant prévue sur le quai des Ardennes, c’est le quartier des Vennes qui sera le plus fortement impacté par la course. Ainsi, dès ce vendredi à 12 h (midi) et jusqu’au dimanche 21 h, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits boulevard Émile de Laveleye sur une portion comprise entre la rue Paul Joseph Delcloche et le n°191. La circulation sera aussi interdite à tout conducteur sur cette même portion (sauf circulation locale). Dès ce vendredi toujours, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits rue Paul-Joseph Delcloche, du côté des immeubles pairs, sur les 15 premiers mètres au départ du boulevard Emile de Laveleye ; boulevard de Laveleye (le long des immeubles et le long du terre-plein central à l’opposé dans la desserte du boulevard comprise entre le n°191 et la rue Delcloche) ; quai des Ardennes (le long des immeubles, dans son tronçon compris entre les rues Désamoré et Delcloche) ; avenue Reine Elizabeth (le long des immeubles n°54 et 56) ; rue de Turin et rue de l’Amblève (des deux côtés, sur les 20 premiers mètres au départ du quai des Ardennes).

Ce week-end, d’autres mesures de circulation seront aussi mises en place et ce, dès samedi 6 h, jusqu’au dimanche 21 h. Sans être exhaustif, précisons que la circulation sera notamment interdite à tout conducteur quai des Ardennes pour les deux bandes du site propre Tec, dans le tronçon compris entre le pont de Fétinne et le pont de Belle-Île. Il en sera de même à certains endroits du quai des Ardennes pour l’arrêt et le stationnement des véhicules… Les rues de Chaudfontaine, de Paris, Hubert Désamoré, de l’Amblève, de Turin, de Londres ou encore du Luxembourg, seront aussi impactées…. Entre autres.

Tous les détails des mesures annoncées par la police liégeoise via le lien https://www.policeliege.be/88/article