Poulseur : Il menace de mort le patron de café !

En effet, le Poul’s café, un des deux établissements a été le théâtre de faits particulièrement désagréables. Patrick, un client, n’a pas hésité à menacer de mort le tenancier, mais pire, il est revenu sur place avec plusieurs armes à feu ! Tout a commencé par une banale altercation concernant le port du masque. Les faits se sont déroulés pendant la période Covid et le port du masque était obligatoire. Un différend est né entre le patron du café et Patrick. Ce dernier, qui était ivre, a quitté les lieux en menaçant le patron de lui mettre une balle dans la tête !

Lourdement armé

Comme si cela ne suffisait pas, Patrick est revenu sur place avec plusieurs armes à feu ! C’est alors que deux clients et les patrons des deux cafés ont réussi à le maîtriser. Une perquisition a été réalisée au domicile du suspect et ce dernier a été privé de liberté. Il détenait un pistolet Smith et Wesson calibre 22 LR, un revolver Colt calibre 357 magnum et un pistolet à crosse pliante de marque CZ calibre 9 mm. Il avait également deux silencieux, une carabine LR, un pistolet et une carabine 280 REM et son chargeur, ainsi que les munitions afférentes à ces armes… Patrick a reconnu les faits tant lors de son audition par les forces de l’ordre, le jour même, que lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le lendemain.

Le patron du café ainsi que la société se sont constitués parties civiles. Patrick que lors des faits, il se trouvait dans une grave dépression. Il était sans travail et buvait très régulièrement plus que de raison. Selon ses dires, il s’est repris en main et a complètement arrêté de boire. Il a eu un suivi psychologique pendant cinq mois et a retrouvé du travail. Il n’avait que deux antécédents de roulage. Il a sollicité le prononcé d’une peine de travail ou une peine de probation autonome.

Mais le tribunal a estimé que ces mesures étaient inadaptées au vu de la violence des faits. Le juge a souligné qu’il s’était présenté lourdement armé, ivre et menaçant. “Que quoi qu’il en dise, compte tenu de cet état, la situation aurait pu dégénérer si le patron du café, qui ne savait pas, pas plus que les autres personnes présentes, ce que le prévenu avait en tête, ne l’avait pas rapidement maîtrisé avec deux autres clients”, relève le jugement. Patrick a, en outre, été condamné à payer 500 euros au tenancier du café et 963, 19 euros à la société et une indemnité de procédure de 600 euros.