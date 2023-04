Une réelle réussite pour l’artiste Maria Vita Goral qui, après de longues années de travail, peut enfin admirer ses perles d’acier rose, noire, champagne et blanche ; une œuvre d’un budget de 60 000 euros, financée à 90 % par des entreprises privées. Le public liégeois et “extra muros” est invité à l’inauguration de l’œuvre, le 28 avril, en présence de l’artiste.

“Le pont étant classé dans le patrimoine exceptionnel de Wallonie, nous avons l’autorisation de poser les perles pour une période de six mois”, explique l’artiste. Lorsque l’on évoque un possible prolongement, Maria Vita Goral reste discrète. “J’ai attendu ces perles trois ans, je vais en profiter un peu avant de penser au futur projet potentiel”, avoue-t-elle. À noter que le poids et l’envergure des perles ont été calculés sur mesure pour ne pas abîmer les statues de Victor Rousseau.

Maria vita Goral est l'artiste qui est à l'origine de l'oeuvre composées de 4 perles qui sont posées sur les titans du pont de Fragnée. ©MICHEL TONNEAU

"Ce serait dommage de fondre l'acier un fois le semestre terminé"

L’échevin de la culture, lui, ne cache pas son engouement : “C’est un magnifique projet qui mêle le patrimoine et l’art contemporain et j'aimerais beaucoup que ces perles restent bien plus que six mois”, déclare Mehmet Aydogdu. “Ce serait dommage de fondre l’acier une fois le semestre terminé”, conclut-il. Peut-être, qui sait, que les perles atterriront sur un autre monument liégeois. Ce à quoi l’échevin répond : “Impossible de le savoir mais j’espère sincèrement que la Ville de Liège soutiendra toujours l’art”.

Cette œuvre “universelle” relie deux quartiers, deux berges sur un pont emblématique du territoire liégeois. Une occasion rêvée pour la Ville, qui espère amener des touristes ou des riverains curieux. Pour Denise Biernaux, commissaire d’exposition à la galerie “Les Drapiers”, “ces perles sont un symbole de la diversité de notre ville et de notre monde”.

Des perles qui, bien qu’elles pèsent plus de 300 kg chacune, ne semblent pas choquer l’œil des passants. “C’est comme si elles avaient toujours été là. Une perle et un coquillage, ça a tout son sens”, conclut la commissaire.