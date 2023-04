Cette fois, c’est la bonne: la saison du kayak est (enfin) lancée ce week-end à Hamoir !

Le lancement de la saison des kayaks "Les Remous" à Hamoir a été reporté à deux reprises à cause du haut débit de l’Ourthe et de la température trop froide de l’eau, mais cette fois devrait être la bonne. Dès ce samedi 22 avril, l’opérateur touristique The Outsider Ardennes & Activity va donc pouvoir mettre ses 200 embarcations à l’eau pour proposer des descentes de l’Ourthe entre Barvaux et Comblain-au-Pont en passant par Hamoir. "La situation a évolué favorablement", se réjouissent Steven Van Erps et Dorothy De Donder, administrateurs-délégués de la société. Ils sont heureux de pouvoir à nouveau accueillir les familles, les groupes mais aussi les toutous à bord des kayaks. "Les clients pourront profiter de nouveaux équipements notamment des gilets de sauvetages neufs et des pagaies spécialement conçues pour les enfants." On attendait en tout cas ce moment avec impatience puisque la dernière apparition des kayaks hamoiriens sur l’Ourthe remonte au… 4 juillet 2022. À cause de la sécheresse de l’été, la fin de saison avait été clôturée prématurément.