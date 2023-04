L’homme a porté des coups à sa compagne ainsi qu’aux enfants de cette dernière. Il est aussi reconnu coupable de destructions mobilières au domicile de sa compagne.

Lors de l’audience précédente, le prévenu avait reconnu les faits commis sur sa compagne. "Je ne me souviens pas de tout mais oui, je lui ai porté des coups, mais toujours quand j’étais sous l’influence de l’alcool", avait-il expliqué.

Des informations corroborées par les enfants de 8, 11, 13 et 16 ans, victimes de leur beau-père. "Quand monsieur n’a pas bu, tout se passe bien et il s’implique beaucoup dans la vie des enfants qui ne voient plus leur père", avait détaillé le ministère public qui soulignait les quatre condamnations du trentenaire pour des violences.

À demi-mot, le prévenu avait aussi reconnu avoir porté des coups à certains enfants estimant "qu’ils étaient difficiles". Alors que la défense plaidait en faveur d’un sursis probatoire de manière à pouvoir entamer un traitement pour se débarrasser de son assuétude, le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.