Herstal : Soupçonné d’avoir drogué et violé sa fille

es deux jeunes filles se sont endormies dans le divan à côté de leur père. Une des deux s’est réveillée par des secousses sur le divan. Elle a constaté que son père était derrière sa sœur et faisait des mouvements de va-et-vient tout en se cachant derrière un voile ! Elle a aussi découvert qu’il ne portait qu’un dessus de pyjama et que le bas de pyjama de sa sœur avait été enlevé. Selon la jeune fille, son père faisait semblant de dormir alors que sa sœur semblait comateuse et n’arrivait pas à s’éveiller.

Terrorisées

La jeune fille l’a secouée jusqu’à la réveiller. Les deux jeunes filles, terrorisées par ce qu’elles venaient de vivre ont changé de pièce et essayé d’appeler leur maman. Elles étaient désespérées. Dès qu’elle a vu les messages, la maman est venue rechercher ses filles. Elle s’est directement rendue au commissariat avec l’adolescente. La fillette a été examinée. Elle présentait des traces de benzodiazepines dont les effets connus sont des sensations de calme, de somnolence et d’endormissement. Un produit que le père s’était justement fait prescrire quelques temps plus tôt. Elle a expliqué qu’elle ne parvenait pas à s’éveiller, mais avait senti quelque chose en elle tout en précisant qu’elle avait senti une vive douleur entre les jambes. Des traces du sperme du suspect ont été trouvées sur la culotte et la cuisse de la fillette. “Ce n’est pas possible”, a indiqué le prévenu devant le tribunal. “Ça me fait mal de parler de ça.”

La juge a décidé de pousser l’intéressé dans ses retranchements. “Elle ne ment pas. C’est une bonne fille, mais je n’arrive pas à imaginer même un millième de seconde.” Selon le psychiatre qui a rencontré l’intéressé, celui-ci a plusieurs fois mentionné le fait que si les faits sont connus dans sa famille avec son contexte culturel, cela représenterait un séisme. La magistrate a fait remarquer au prévenu que l’intéressé s’apitoyait en particulier sur son sort.

Me Nathan Mallants à la défense a plaidé l’acquittement pour l’administration de substance car la jeune fille n’a jamais mentionné que son père lui aurait donné un médicament et le suspect dément formellement les faits. Concernant le fait qu’il y avait bien eu pénétration, l’avocat s’est montré sceptique tout en précisant qu’il n’avait pas le mandat pour le contester. Pour les faits de moeurs, il a plaidé un sursis probatoire. “Je demande pardon pour le mal que j’ai fait”, a terminé le prévenu. Le tribunal rendra sa décision en mai prochain.