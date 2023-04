Le chantier des étangs de la Julienne sera terminé fin avril

Pour rappel, les étangs de la Julienne présentaient des problèmes de circulation d’eau entre les étangs et les ruisseaux et de la vase s’était installée au fur et à mesure des années. La faute, notamment, aux grandes inondations de 2018 et de 2021.

”Avant, les étangs n’avaient jamais été curés”, explique l’échevin. “ll fallait tous les vider si l’on voulait les entretenir. Nous avons donc changé le réseau pour pouvoir, dès qu’on le souhaite, vider l’un ou l’autre bassin”, ajoute-t-il. Un changement positif qui permettra un entretien plus facile et plus récurrent du site.

Un entretien global

La Ville se réjouit également de la rénovation d’une grande partie du site adjacent aux étangs. Ainsi, la plaine de jeux a été rafraîchie et des espaces ont été enherbés “pour rendre le site encore plus agréable pour les nombreux promeneurs”, indique Francis Theunissen.

De plus, les berges ont été renforcées par de la roche pour éviter les glissements et les ouvriers terminent actuellement d’empierrer les sentiers. Enfin, quelques centaines de mètres de haies ont été plantées et des graines de fleurs sauvages ont été semées. “Ce sera très beau mais il faudra être patients”, s’amuse l’échevin.

Les sentiers sont réfectionnés et les plaines seront bientôt enherbées. ©MICHEL TONNEAU

Une école de pêche

Lors de ce chantier, les quatre bassins ont dû être vidés. De nombreux poissons présents dans ces derniers ont donc été transvasés dans un étang de Heure-le-Romain. Pour la Ville, il est temps de les ramener sur le site de la Julienne, mais pas n’importe où. En effet, l’un des objectifs de l’administration communale était de consacrer une activité par bassin. “Nous allons créer une école de pêche et les enfants pourront venir pêcher avec leur classe, entre autres”, indique le service environnement.

Chaque bassin sera destiné à un type d'espèces, animale ou végétale. ©MICHEL TONNEAU

Un bassin sera destiné aux plantes aquatiques, un autre aux batraciens, et le dernier sera réservé aux oies et aux canards, grands habitués du site. Des panneaux explicatifs ont également été installés pour permettre une meilleure compréhension de la faune et de la flore environnantes.

Une prairie mésophile

Le service environnement de la Ville de Visé, avec l’aide de l’ASBL Natagriwal, vient d’obtenir un subside de la Région wallonne d’un montant de 28 480 euros pour la restauration d’une prairie mésophile sur le site de la Julienne.

Ce projet environnemental consiste en la transformation d’une ancienne zone boisée de mélèzes d’environ 1,5 hectare en un verger entretenu par pâturage. “Les arbres ont été coupés il y a trois ans et, plutôt que de replanter du bois, on a préféré privilégier des arbres fruitiers que les générations visétoises précédentes ont bien connus”, annonce Yves De Flines, chef du service environnement.

Ce type de milieu ouvert permettra aux espèces d’intérêts communautaires, comme les chauves-souris et les lucanes cerfs-volants, très présents sur le territoire visétois, de retrouver des zones propices à leur développement.

Les subsides permettront la réalisation de divers travaux, comme la préparation du sol, le semis de graminées, l’implantation et la protection de fruitiers hautes-tiges, ainsi que la clôture de l’entièreté de la parcelle, qui devrait accueillir des moutons ou des bovins. Ces aménagements paysagers sont prévus pour septembre 2023 et prendront place sur le versant ouest de la vallée de la Julienne, à proximité directe des étangs.