Liège : Il touche les fesses des jeunes filles

Un Liégeois âgé de 33 ans pourrait se voir interner après avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur des jeunes filles mineures croisées dans les rues de Liège entre 2018 et 2020. En effet, un expert psychiatre estime que l’intéressé était, au moment des faits, atteint d’un trouble mental qui a gravement aboli son discernement, mais surtout qu’il est toujours actuellement dans cet état. L’homme a été diagnostiqué schizophrène et il ne parviendrait pas à contrôler ses pulsions sexuelles. Il s’est d’ailleurs, à plusieurs reprises, rendu de lui-même dans des établissements psychiatriques pour se faire mettre en observation et traiter.