Reprise de Liberty : la CSC plaide pour… Liberty !

Alors que le nom avait de quoi “hérisser” le poil des syndicats, c’est en toute franchise que la CSC dit aujourd’hui vouloir privilégier le dialogue avec ce candidat “surprise”. Et pour cause, il s’agit tout simplement du seul à proposer la reprise de tous les sites mais aussi de tous les travailleurs, sans exception et sans condition.

Pour rappel en effet, voici plus de deux ans que les travailleurs de l’entreprise sont en proie au doute ; précisément depuis l’annonce de la faillite de Greensill Capital, banque interne de Liberty Steel. Le groupe Liberty Steel représentait alors 760 travailleurs en région liégeoise (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle). La faillite avait mis en difficulté toutes les entreprises du groupe, l’absence de trésorerie rendant celles-ci inaptes à satisfaire les clients et les fournisseurs. Et après de multiples rebondissements quant à d’éventuelles relances de l’outil, c’est en novembre dernier que la justice liégeoise confirmait le dessaisissement de Liberty Steel sur les deux sites liégeois…

Enjeu de taille pour des centaines de familles

Ce mardi 25 avril, le Tribunal de l’Entreprise de Liège devra choisir le candidat-repreneur de Liberty Steel Liège parmi les trois offres qui lui ont été soumises. “L’enjeu est de taille : c’est l’avenir d’un millier de travailleurs – emplois directs et indirects confondus- ainsi que de l’activité économique qui est entre les mains de la justice liégeoise”, rappellent la CSC Metea et la CNE… pour qui le choix “semble une évidence”. “Il faut en effet préserver tous les emplois et pérenniser l’activité des sites liégeois. Par conséquent, l’offre de Galati-Liberty est incontournable et elle sera encore plus solide si elle est soutenue pleinement par Wallonie-Entreprendre (ex-Sogepa) !”.

Pourquoi ce retour en grâce de Liberty ? “Plusieurs raisons l’expliquent”, poursuit le syndicat. Outre le fait qu’il s’agit du seul candidat reprenant le package complet – Les deux autres candidats ne sont intéressés que par les seules Galvas flémalloises et par une petite partie du personnel, une centaine – la CSC précise que Liberty “n’a aucune dette, que ses actifs liégeois sont libres de gages, que le groupe souhaite nouer un partenariat commercial avec Wallonie Entreprendre”. Et enfin que “la synergie récente avec le Hongrois Dunaferr, producteur intégré d’acier plat, augmente la capacité d’approvisionnement des usines liégeoises. De même, les essais de bobines laminées à chaud en provenance du Japon pour alimenter les lignes de fer-blanc de Ferblatil à Tilleur ainsi que des contrats en cours avec différents producteurs permettent de réduire sa dépendance envers un fournisseur et donc de rendre Liberty autosuffisant”.

”Pour la CSC METEA et la CNE, il faut aussi souligner que quoi qu’il arrive dans les trois à quatre ans, les lignes de galvanisation de Flémalle resteront compétitives et continueront à susciter les convoitises car elles rapportent de l’argent. Les opérateurs sidérurgiques le savent et leur intérêt pour une ligne de galvanisation plus que rentable ne risque pas de disparaître du jour au lendemain. Il n’y a donc aucune raison d’accepter la fermeture définitive du site de Tilleur et la faillite pour ses 430 travailleurs”.

Et la CSC Metea et la CNE de s’opposer fermement au démantèlement de Tilleur : “En tout cas, les délégations CSC METEA et CNE s’opposent fermement au démantèlement de Tilleur : “pas question de faire une croix sur une usine qui a offert du travail à des dizaines de générations et qui, on l’espère, en donnera encore à des dizaines d’autres ! L’audience du Tribunal de l’Entreprise de ce 25 avril 2023 revêt une importance capitale pour le devenir de centaines de familles et aura un impact majeur sur le tissu économique wallon”.