Seraing : Le pédophile écope de 8 ans de prison ferme

Ensuite, il les faisait chanter et les obligeait à réaliser des actes sexuels dont des pénétrations qui sont considérées comme des viols. Il a également utilisé la géolocalisation de l’application Snapchat pour se rendre jusqu’au domicile de certaines des victimes. Il a commis un attentat à la pudeur sur une jeune fille âgée de 13 ans. Lors de son audition par le tribunal, le prévenu a déclaré qu’il avait cherché à aller le plus possible dans le mal et qu’il voulait incarner le mal. Il souhaitait que le psychiatre le déclare comme étant pédophile. Il avait été mis en garde par le parquet après un premier dossier ouvert à son encontre en 2018. Malgré tout, il a continué à commettre le même type de faits. Le prédateur a également fait l’objet de trois autres dossiers ouverts en 2020 et 2022 !

Une dizaine de victimes

Alors qu’il avait déjà fait une dizaine de victimes, il a fini par être mis sous mandat d’arrêt en septembre dernier. Il a expliqué qu’il n’était pas capable de contrôler ses pulsions et qu’il savait pertinemment que s’il avait la possibilité de le faire, il agirait de nouveau de la même manière. “Notre client ne nous a jamais demandé à être libéré”, indique Me Louise Demblon, avocate du prévenu. “Il est en aveux concernant la plupart des faits mis à sa charge. Il assume les faits qu’il a commis et est conscient de la gravité de ceux-ci. Il est aussi bien conscient de sa problématique. ” Me Demblon avait plaidé une peine inférieure à 5 ans de prison avec sursis pour permettre à son client d’obtenir un sursis probatoire de manière à ne pas être libéré sans suivi. Le tribunal a rendu un jugement motivé de 38 pages.

Les juges ont souligné le nombre important de faits à charge de l’intéressé, mais aussi le fait qu’il a ciblé de très jeunes adolescentes pour assouvir ses pulsions sexuelles par n’importe quel moyen. Le tribunal a relevé qu’il avait pu avoir un certain ascendant sur les jeunes filles, mais aussi le fait qu’il avait été mis en garde à de nombreuses reprises et qu’il avait même comparu une première fois devant le tribunal et que cela ne l’avait pas empêché de réitérer le même comportement de prédateur. Les magistrats ont soulevé les conséquences dramatiques de tels faits sur les victimes. “Seule une peine d’emprisonnement sévère est de nature à réprimer adéquatement les faits, le sursis probatoire n’est pas envisageable.” Dès la fin du prononcé du jugement, Adam Chavkhalov a déclaré qu’il ne comptait pas faire appel de la décision. “Je vais en conférer avec lui, mais il me semble que la décision, étant donné la gravité des faits, n’est pas déraisonnable”, termine Me Demblon.