Créée en 1923 par Jacques Fluhr, l’académie n’a cessé de gagner en notoriété depuis. Accueillant aujourd’hui pas moins de 130 élèves, de nombreuses évolutions ont eu lieu dans ces locaux prêtés par l’école Centre Mixte Faurieux.

Mario Giglio, directeur de l’académie depuis plus de 30 ans, a eu l’occasion de développer plusieurs cours et activités au fil des années. Après un cours de guitare rock, c’est la harpe celtique qu’il met à l’honneur. Désireux d’ouvrir la musique au plus grand nombre, il crée, ensuite, le programme “Free Academy”, qui permet de jouer d’un instrument sans suivre de cours de solfège au préalable.

Enfin, il met au point des ateliers pour les enfants à partir de quatre ans. Six nouveaux cours sont alors créés pour initier les bambins à l’univers musical.

Des cours de découverte musicale sont ouverts dès l'âge de quatre ans. ©DR

Au-delà de la concurrence

Dans ses meilleurs jours, l’Académie a compté jusqu’à 300 élèves. Un chiffre grossi grâce aux nombreux cours de danse dispensés. Cependant, avec l’apparition de plus en plus d’écoles de danse dans l’entité et autour, les élèves ont quelque peu déserté les cours de danse donnés à l’Académie. Mais le conseil d’administration a rapidement rebondi en mettant de côté la danse pour privilégier les cours d’éducation musicale, de chant, d’arts de la parole et de musique.

Le piano est toujours l’instrument préféré des élèves. Ensuite, viennent la guitare et le violon. Et, malgré une forte affluence pour ces cours, les listes d’attente ne sont pas longues. “Généralement, pour les instruments les plus prisés, on demande à l’élève de suivre une formation musicale de plus ou moins cinq mois pour survoler rapidement les bases les plus importantes de la musique et, après ça, il peut très vite commencer à suivre le cours qu’il souhaite”, rassure Mario Giglio.

Mario Giglio, directeur de l'académie, et Albert Crepin, président de l'ASBL. ©DR

La direction annonce d’ailleurs que, dans le futur, elle souhaiterait délocaliser certains de ses cours dans d’autres quartiers et entités de la commune pour permettre à davantage de monde de s’inscrire à l’académie.

Un concert anniversaire

Vendredi soir, l’administration de l’académie était reçue par les autorités de la Ville pour honorer ce centenaire et remercier les professeurs, les accompagnants et les formateurs qui rendent ce travail possible.

Dimanche 23 avril, une journée de fête est organisée avec un concert de l’Orchestre Jean-Noël Hamal et une représentation de “Ma Mère l’Oye” spécialement conçue pour les enfants qui, après le concert, seront invités à découvrir de plus près les instruments utilisés et qui, peut-être, s’inscriront dès septembre pour apprendre, eux aussi, à jouer du saxophone ou de la flûte.

L’académie a donc de beaux jours devant elle, avec un directeur qui ne craint pas le futur de cette institution flamboyante : “Nous sommes là depuis très très longtemps et nous continuerons sur cette lancée”, déclare-t-il.