Le Groupe Horizon mis en demeure de sécuriser le Prieuré d’Amay

Telles sont en résumé les recommandations faites au Groupe Horizon dans la mise en demeure qui lui a été envoyée par la Commune d’Amay suite à une décision prise par le collège le 21 mars. "Si ces travaux ne devaient pas être réalisés, la Commune les ferait faire elle-même et nous les facturerait par la suite, ajoute Julien Dutrieux, le responsable du développement immobilier pour le Groupe Horizon. Mais, les travaux seront faits. C’est notre compagnie d’assurances Allianz qui se charge d’organiser tout cela."

Et empêcher les intrusions

Toutes ces interventions se justifient pour une évidente question de sécurité publique. C’est que malgré des mesures de précaution déjà prises avant l’incendie (dont l’origine a d’ailleurs été qualifiée de volontaire), les intrusions sur le site sont encore régulières. "Les caméras de surveillance que nous avons placées en témoignent, regrette Julien Dutrieux. Il y a trois semaines, la police a ainsi contrôlé une dizaine de jeunes qui s’y étaient introduits. J’ai l’impression qu’on est plus sur du passage que de l’urbex. Nous allons renforcer la protection de l’entrée côté porche. Pour l’entrée côté rue des Larrons, on ne sait pas faire davantage que ce qui a déjà été réalisé avec la grande grille soudée. Le souci, et c’est une voisine qui me le confirmait encore dernièrement, c’est que les intrus passent par les côtés et on ne sait rien faire."

La mise en demeure exige également qu’une visite des lieux soit organisée quand les travaux souhaités auront été réalisés. "Cela ne nuit nullement aux bonnes relations que nous entretenons avec les autorités amaytoises, estime Julien Dutrieux. La Commune fait son job. Et nous continuons à travailler en toute transparence. Le dossier est entre les mains de notre compagnie d’assurances qui va faire le nécessaire."