Le tourisme dans la Vallée de l’Ourthe peut reprendre

Chaque année, ce ne sont pas moins de 30 000 visiteurs qui viennent profiter des infrastructures naturelles et sportives au cœur de la vallée de l’Ourthe. Que vous soyez aventurier, curieux, ou les deux, il y en a pour tous les goûts. Les visiteurs peuvent visiter les couloirs et les fissures de la grotte Steinlein lors d’une initiation à la spéléologie.

Si le soleil est au rendez-vous, une succession d’épreuves vous attend dans une ancienne carrière de 5 hectares : pont indien, via ferrata ou encore free-jump. Enfin, pour les aventuriers dans l’âme, il est possible de participer à du “bushcraft”, une activité qui rassemble les compétences et les techniques de survie dites “primitives” en milieu naturel.

Pour réserver une activité, rendez-vous sur le site https://www.theoutsiderardennes.be/fr.