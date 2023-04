L’Opéra Royal de Wallonie-Liège dévoile sa saison 2023-2024

Une masterclass

Du 22 au 26 août, le Directeur musical Giampaolo Bisanti animera une Masterclass de Direction d’orchestre spécifiquement axée sur le répertoire d’opéra. Avec la participation de l’Orchestre, du Chœur et de solistes, cet événement qui s’inscrit dans la droite ligne du Concours International de Chefs d’Orchestre d’Opéra se clôturera par un concert.

Neuf opéras

Neuf opéras en version scénique constituent le cœur de la saison : Idomeneo (Mozart), Les Contes d’Hoffmann (Offenbach), Pelléas et Mélisande (Debussy) ou I Capuleti e i Montecchi (Bellini) manquaient depuis longtemps à la scène liégeoise. Quant à Rusalka (Dvořák), ce chef-d’œuvre du répertoire tchèque sera représenté pour la première fois à Liège. Enfin, de grands titres tels qu’Il Barbiere di Siviglia (Rossini), Die Zauberflöte (Mozart), Falstaff (Verdi) et Carmen (Bizet) seront également au programme de cette saison.

Trois grands concerts

Comme chaque saison, l’ORW propose plusieurs grands concerts : l’occasion d’entendre de prestigieux artistes, au plus près et accompagnés de l’Orchestre, dans l’écrin de la majestueuse salle.

Véritable légende de la direction d’orchestre, le Maestro Zubin Mehta sera à la baguette pour le non moins légendaire Requiem de Giuseppe Verdi le 25 novembre. À cette occasion, le Chœur de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège sera rejoint par le Chœur de Chambre de Namur, pour une soirée d’exception.

Giacomo Puccini décédait en 1924 à Bruxelles. Pour commémorer le centenaire de la disparition de ce compositeur de génie, Giampaolo Bisanti dirigera le 3 février deux de ses œuvres de jeunesse en version concertante : Le Villi, son premier opéra jamais encore représenté à Liège, et sa Messa di Gloria.

Enfin, le ténor argentin Marcelo Álvarez, déjà apprécié sur la scène de l’ORW dans La Forza del Destino en 2021, se produira en concert en compagnie de la soprano Maria Aleida le 28 avril.

Un ballet mythique

La danse s’invite également sur la scène de l’ORW du 21 au 24 mars 2024 avec la venue du Ballet de l’Opéra National de Prague pour le ballet Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev. Dans une chorégraphie de John Cranko, avec les décors et costumes de Jürgen Rose et sous la baguette de Václav Zahradnik, cette compagnie internationalement renommée présentera, en miroir à celle de Bellini dans I Capuleti e i Montecchi, une autre vision de l’histoire universelle des Amants de Vérone.

Trois spectacles pour jeune public

À côté des nombreuses activités de découverte qui jalonnent la saison, trois spectacles à destination du jeune public sont programmés, à destination des écoles et des familles.

Figaro, le Barbier du Bois joli, librement adapté par Marie Neyrinck d’après l’œuvre de Gioachino Rossini, a connu un beau succès à sa création en 2021. Cet opéra participatif sera à nouveau proposé aux enfants à partir de 5 ans, pour une première approche active de l’Art lyrique en toute en émotions.

Depuis janvier 2023, plus de 80 jeunes fréquentant des Maisons de Jeunes de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles imaginent, encadrés par les équipes de l’ORW et leurs animateurs, un spectacle original inspiré par le monde de l’Opéra. Ce projet intitulé L’Opéra en fusion sera porté à la scène les 16, 17 et 18 mars 2024.

Enfin, pour écrire le livret de son nouvel opéra participatif Patiente, mon cœur, l’auteur André Borbé a recueilli des témoignages de malades et de soignants au sein d’un service de pédiatrie d’un hôpital liégeois. Pour cette nouvelle création, commande de l’ORW, ce thème délicat lui a inspiré une histoire émouvante et sensible, magnifiée par la musique de son complice, le jeune compositeur Lionel Polis. À découvrir du 22 au 28 mai 2024 lors de 14 représentations scolaires et tout public.