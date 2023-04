Marc Tarabella, bientôt à nouveau bourgmestre en fonction à Anthisnes? La tutelle l’étudie

Aucune interdiction

À peine sorti de la prison de Marche-en-Famenne, Marc Tarabella avait annoncé son intention, par la voix de son équipe de défense, de retrouver pleinement son travail. Autant à l’Europe, comme député européen, qu’au sein de la Commune comme bourgmestre, mais naturellement depuis son domicile. Il peut ainsi suivre les débats au sein des commissions parlementaires à l’Europe, amender les textes, mais sans voter puisque le vote ne se fait qu’en présentiel.

Et à la Commune ? La faisabilité d’une reprise de sa charge mayorale est actuellement à l’étude par l’administration communale mais aussi par la tutelle, le ministère des Pouvoirs locaux. Les réunions du collège communal pourraient se dérouler à son domicile ; il y accueillerait les échevins. Et celles du conseil communal ? Marc Tarabella pourrait les suivre à distance, ce qui se faisait pendant le confinement ; rien ne l’interdit. Si un employé communal lui amène le signataire, il pourrait aussi avoir un regard sur les documents administratifs et les gérer. Est-ce faisable ? On nous confirme que rien ne l’interdit, aucun texte de loi n’empêcherait Marc Tarabella de ceindre à nouveau l’écharpe mayorale. Avant d’enclencher le processus, la Commune attend néanmoins le feu vert de la tutelle. Car il faut être certain de la régularité de la décision à laquelle le parquet ne s’est d’ailleurs pas opposé puisque la libération de Marc Tarabella n’est pas soumise à une condition de non-reprise de ses activités professionnelles.

Une passation de pouvoir

Que Marc Tarabella rendosse son rôle de bourgmestre jour après jour, pourquoi pas, d’autant plus qu’il est toujours présumé innocent. La difficulté interviendra peut-être si sa présence physique est nécessaire. Imaginons un accident, une catastrophe sur Anthisnes où le bourgmestre devra être là pour déclencher et faire appliquer un plan d’urgence ? Difficile de l’imaginer orchestrer tout cela depuis son domicile alors qu’on attend du bourgmestre qu’il soit au cœur des opérations. Il devrait alors déléguer ses pouvoirs de bourgmestre à un de ses échevins. Possible ? C’est clair qu’il le fait déjà systématiquement lorsqu’il est en mission à l’étranger comme député européen, lorsqu’il est en vacances aussi. S’il est empêché, un bourgmestre passe le relais par téléphone à un échevin et le conseil communal valide la passation de flambeau a posteriori…

Alors, qu’est-ce qui sera décidé à Anthisnes? On devrait en savoir plus rapidement.